Spaletti po dueli s Moldavskom skončí na lavičke Talianska

Rím 8. júna (TASR) - Luciano Spalletti po pondelkovom domácom dueli kvalifikácie MS proti Moldavsku skončí na poste trénera talianskej futbalovej reprezentácie. Jeho zverenci prehrali v piatok v prvom dueli kvalifikácie v Nórsku 0:3 a tamojšia federácia (FICG) ho cez víkend informovala, že s ním ďalej na lavičke národného nepočíta. Spaletti sa preto vzdá svojej funkcie, informovala agentúra DPA.



Taliansky národný tím prevzal v septembri 2023, o rok neskôr s ním na ME skončil už v osemfinále po prehre so Švajčiarskom. Po hladkej prehre s Nórskom vzplanuli obavy, že „Azzurri“ tretíkrát za sebou zlyhajú už v kvalifikácii MS. „Je mi to ľúto. Radšej by som zostal a pokúsil sa veci zmeniť,“ povedal v nedeľu Spalletti na tlačovej konferencii s tým, že s prezidentom FICG Gabriele Gravinom má dobrý vzťah. "Akceptujem však môj koniec po neuspokojivých výsledkoch. Federácia ma vždy podporovala, aj keď chýbali výsledky. Hovorili sme spolu včera večer a povedali mi, že budem uvoľnený z pozície hlavného trénera národného tímu," uviedol Spalletti podľa Sky Sport Italia.



"Ukončím zmluvu radšej ja. Vždy som túto rolu vnímal ako službu krajine a chcem pomôcť budúcnosti reprezentácie. Výsledky pod mojím vedením nie sú dobré a ja musím niesť zodpovednosť," povedal 66-ročný kouč, ktorý predtým pôsobil aj v Udinese, AS Rím, Zenite Petrohrad, Interi Miláno či SSC Neapol. Ako jeho nástupca sa okrem iných spomína aj Claudio Ranieri, ktorý končí svoj angažmán v rímskom AS.