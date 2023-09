Spalletti chce zabudnúť na neúspechy, vysvetlil prekvapivú nomináciu

Rím 2. septembra (TASR) - Taliansky tréner Luciano Spalletti chce, aby jeho hráči zabudli na neúspech z kvalifikácií na predošlá dva svetové šampionáty. Kormidelník zaujal miesto na lavičke národného tímu po nedávnom nečakanom odchode Roberta Manciniho. Jeho najbližší cieľ je postup na ME 2024, Taliani získali na predošlom európskom šampionáte titul.



"Musíme zabudnúť na trpkosť dvoch výsledkov, ktoré na nás zanechali stopu a hrať futbal, ktorý majú ľudia radi. Taký, ktorý spája futbalový svet," citovala Spallettiho agentúra AFP. "Byť tu ako tréner národného tímu je výnimočné, je to môj dlhodobý cieľ. Ako 11-ročný, po semifinálovom víťazstve nad Západným Nemeckom na MS 1970 v Mexiku (4:3 pp), som požiadal svoju mamu, aby mi urobila čo najväčšiu vlajku," zaspomínal si kormidelník.



"Azzuri" majú pred sebou v septembri dva kľúčové zápasy v C-skupine kvalifikácie na budúcoročný šampionát v Nemecku. Najprv sa predstavia v Severnom Macedónsku (9.9.) a o tri dni neskôr privítajú Ukrajinu. Práve balkánsky tím vyradil Talianov v baráži o účasť na vlaňajšie MS v Katare. Po dvoch zápasoch na pôde Malty (2:0) a prehre s Anglickom (1:2) figurujú v skupine na treťom mieste s troma bodmi.



Spalletii vynechal v nominácii na nadchádzajúce dva zápasy tri významne mená. V septembrových stretnutiach sa nepredstavia kapitán Leonardo Bonucci (Union Berlín) ani stredopoliari Marco Verratti (PSG) či Jorginho z Arsenalu. Svoje rozhodnutie odôvodnil malou minutážou trojice na klubovej úrovni. "Potrebujeme hráčov so skúsenosťami z medzinárodného futbalu, bolo však nemysliteľné vybrať Marca Verrattiho a Jorginho vzhľadom na ich minutáž a prípravu," odôvodnil tréner.