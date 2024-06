Spalletti po prehre so Švajčiarmi: Hrali sme podpriemerne

Berlín 30. júna (TASR) - Tréner talianskej futbalovej reprezentácie Luciano Spalletti označil výkon svojho tímu v osemfinále ME proti Švajčiarsku za podpriemerný. Obhajca titulu vypadol z turnaja po prehre 0:2. Góly Rema Freulera a Rubena Vargasa priniesli Helvétom prvý triumf nad Talianskom od roku 1993. V štvrťfinále sa stretnú s lepším z dvojice Anglicko - Slovensko.



Taliani zaznamenali na európskom šampionáte najhorší výsledok od roku 2004, vtedy nepostúpili zo základnej skupiny. Nepresvedčivé výkony predvádzali aj teraz v Nemecku, keď v B-skupine zaznamenali iba jeden triumf - vo svojom úvodnom dueli na šampionáte zdolali Albánsko (2:1). Následne prehrali so Španielskom (0:1) a remizovali s Chorvátskom (1:1).



Spalletti urobil pred osemfinále zmeny v zostave a upravil aj rozostavenie 4-2-3-1 na 4-3-3. Prvýkrát na šampionáte poslal na trávnik stopéra Gianlucu Manciniho a krídelníka Stephana El Shaarawyho, ktorý sa v národnom drese predtým naposledy predstavil vlani v novembri. "Potreboval som hráčov s väčšou fyzickou silou. Hrali sme však podpriemerne, pokiaľ ide o tempo. Pred zápasom som urobil šesť zmien v zostave, pretože som chcel čerstvých hráčov. Výsledok to však, bohužiaľ, neprinieslo," uviedol Spalletti podľa agentúry DPA.



Zverenci trénera Murata Yakina sú v Nemecku naďalej nezdolaní. Z A-skupiny postúpili po triumfe nad Maďarskom (3:1) a dvoch remízach so Škótskom (1:1) i domácim Nemeckom (1:1). "Zažiť takéto niečo s národným tímom je neuveriteľné. Prežívam všetky emócie naplno, som šťastný, že ideme ďalej," vyhlásil bezprostredne po zápase Yakin.



Už od výkopu boli aktívnejší Švajčiari a v 37. minúte dokázali prekonať taliansku obranu, keď Ruben Vargas poslal prízemný center na Freulera, ktorý prekonal Gianluigiho Donnarummu strelou k pravej žrdi. Helvéti nadviazali po zmene strán na výkon z prvého dejstva. Zvýšiť na 2:0 sa im podarilo hneď v úvodnej minúte druhého polčasu. Vargas spracoval Aebischerovu prihrávku na hranici šestnástky a "obaľovačkou" k vzdialenejšej žrdi nedal Donnarummovi žiadnu šancu. Hoci Taliani zvýšili v závere aktivitu, nedokázali si vytvoriť tlak a ani výraznejšiu gólovú príležitosť.



Spalletti prevzal Talianov v auguste 2023 po odchode Roberta Manciniho. "Zodpovednosť za neúspech beriem na seba, hráčov som vybral ja," vyhlásil taliansky kormidelník. "Napriek všetkému to nie je až taký škandalózny výsledok, ako to niekto vykresľuje. Dnes sme nehrali príliš dobre a v skupine ani proti Španielsku. S Chorvátmi sme však previedli lepší výkon a dostali sme sa cez ťažkú skupinu. V osemfinále sme však už nevideli tím s definovanými základmi, na ktorých môžeme skutočne stavať," dodal 65-ročný kouč.



Švajčiari sa dostali do štvrťfinále na európskom šampionáte po druhý raz v histórii. V roku 2021 v osemfinále zdolali Francúzsko v jedenástkovom rozstrele, vo štvrťfinále potom rovnako v rozstrele podľahli Španielsku. "Na Eure sú len dobré tímy. My sme v skupinovej fáze neprehrali, zápas s Nemeckom nám ukázal, že sa takýmto mužstvám môžeme rovnať. V osemfinále sme všetkým vyslali dôležitý signál. Nielenže sme hrali tímovo a bránili ako celok, ale ukázali sme, že dokážeme dominovať aj v ofenzíve," zdôraznil Yakin.