Španiel Alcaraz nebude štartovať v Melbourne pre zranenie nohy

Madrid 7. januára (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz nebude štartovať na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open. Svetovú jednotku vyradilo z podujatia zranenie nohy.



Devätnásťročný Alcaraz sa v uplynulom roku stal najmladšou svetovou jednotkou od vytvorenia rebríčka ATP v roku 1973. V septembri triumfoval na US Open a pripísal si prvý primát na turnajoch veľkej štvorky. Z turnaja majstrov v Paríži a finálového turnaja Davis Cupu ho následne vyradilo zranenie v brušnej oblasti. "V tréningu som vykonal neprirodzený pohyb a zranil sa. Tvrdo som pracoval, aby som bol v Austrálii pripravený na najvyššej možnej úrovni, no nanešťastie nebudem môcť hrať. Je to ťažké, no musím si zachovať optimizmus a pozerať sa dopredu. V Austrálii sa uvidíme o rok," zverejnil Alcaraz podľa AFP.



Nasadenou jednotkou v Melbourne tak bude Rafael Nadal. Novak Djokovič, ktorý minulý rok nemohol hrať, pretože ho z krajiny vyhostili, bude mať post nasadenej štvorky a s Nadalom sa nemôže stretnúť skôr ako v semifinále. Španiel sa bude snažiť na Australian Open o 23. grandslamový titul, Srb o 22. Turnaj štartuje 16. januára.