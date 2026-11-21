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Španiel Alcaraz si zahrá vo finále turnaja majstrov
Američan nastúpil do semifinále sebavedomo, dôkazom toho bol fakt, že hneď pri prvej možnosti prelomil podanie Alcaraza.
Autor TASR
Turín 21. novembra (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz si zahrá vo finále turnaja majstrov v Turíne. V pozícii nasadenej dvojky zdolal po viac ako dvojhodinovej bitke v semifinálovom súboji Američana Bena Sheltona v troch setoch 3:6, 6:3, 7:6 (1). Dvadsaťtriročný Španiel si druhý rok za sebou vybojoval finálovú účasť na koncoročnom turnaji.
Alcaraz si vylepšil proti Sheltonovi bilanciu zo vzájomných zápasov na päť víťazstiev a jednu prehru. Španiel potvrdil aktuálnu vynikajúcu výsledkovú fazónu, postupom do finále v Turíne natiahol víťaznú sériu už na 13 duelov a naďalej v hale v tejto sezóne nenašiel premožiteľa. Sedemnásobnému grandslamovému šampiónovi zatiaľ chýba v zbierke úspechov triumf na finálovom podujatí sezóny. „Na začiatku som bol trochu frustrovaný, pretože som nezačal zápas tak, ako som chcel. Ben je však hráčom, ktorý vás tlačí k vašim limitom. Rýchlo ma brejkol a potom to už bola ťažká situácia. Som však šťastný z toho, ako som sa v druhom sete vrátil. Hral som skvelý tenis, išiel som krok po kroku a koncentroval sa na všetky moje veci. Tretí set bol ešte tesnejší, obaja sme zlepšili ešte o čosi svoju hru. Skvelé výmeny, hry a som len rád, že som v tajbrejku zahral skvelo. Toto víťazstvo je dôležité a už sa teším na nedeľu,“ uviedol Alcaraz v pozápasovom rozhovore na kurte.
Američan nastúpil do semifinále sebavedomo, dôkazom toho bol fakt, že hneď pri prvej možnosti prelomil podanie Alcaraza. Shelton nerobil v úvode prvého setu výraznejšie chyby, vo všetkých kľúčových ukazovateľoch bol lepší a získal prvé tri gemy zápasu. Náznaky zlepšenia v podaní španielskeho tenistu začali prichádzať od štvrtej hry, no Shelton naďalej dobre takticky čítal úmysly súpera. Nasadená trojka sa mohla oprieť o kvalitný servis a hneď prvý ponúknutý setbal využila k tomu, aby ukončil úvodný set výsledkom 6:3.
V druhom sete si obaja hráči strážili svoje podanie. Shelton sa snažil nepúšťať Alcaraza do dlhších výmen, čo sa mu vo väčšine prípadov darilo. Španiel sa však herne zdvíhal a na kurte začal pôsobiť čoraz sebavedomejšie. Dôležitá psychologická výhoda prišla v ôsmom geme, Alcaraz dokázal prvýkrát v zápase využiť brejkbal a nájsť úspešný recept na servis Sheltona. Španiel využil tento moment, druhý setbal si už nenechal ujsť a po výsledku 6:3 dostal semifinálový duel do rozhodujúceho setu.
Servis bol naďalej kľúčovou zbraňou oboch hráčov aj v treťom sete, nehrali sa tak obzvlášť dlhé gemy. Ani jeden z tenistov sa tak nedostal k náznaku a možnosti prelomiť podanie toho druhého. Alcaraz a Shelton robili vo všeobecnosti len minimum chýb, všetko smerovalo k rozuzleniu semifinále v tajbrejku. V kľúčovej fáze Američan riskoval, čo Alcaraz nekompromisne trestal a napokon nedal Sheltonovi žiadnu nádej na obrat v skrátenej hre.
Alcaraz si vylepšil proti Sheltonovi bilanciu zo vzájomných zápasov na päť víťazstiev a jednu prehru. Španiel potvrdil aktuálnu vynikajúcu výsledkovú fazónu, postupom do finále v Turíne natiahol víťaznú sériu už na 13 duelov a naďalej v hale v tejto sezóne nenašiel premožiteľa. Sedemnásobnému grandslamovému šampiónovi zatiaľ chýba v zbierke úspechov triumf na finálovom podujatí sezóny. „Na začiatku som bol trochu frustrovaný, pretože som nezačal zápas tak, ako som chcel. Ben je však hráčom, ktorý vás tlačí k vašim limitom. Rýchlo ma brejkol a potom to už bola ťažká situácia. Som však šťastný z toho, ako som sa v druhom sete vrátil. Hral som skvelý tenis, išiel som krok po kroku a koncentroval sa na všetky moje veci. Tretí set bol ešte tesnejší, obaja sme zlepšili ešte o čosi svoju hru. Skvelé výmeny, hry a som len rád, že som v tajbrejku zahral skvelo. Toto víťazstvo je dôležité a už sa teším na nedeľu,“ uviedol Alcaraz v pozápasovom rozhovore na kurte.
Američan nastúpil do semifinále sebavedomo, dôkazom toho bol fakt, že hneď pri prvej možnosti prelomil podanie Alcaraza. Shelton nerobil v úvode prvého setu výraznejšie chyby, vo všetkých kľúčových ukazovateľoch bol lepší a získal prvé tri gemy zápasu. Náznaky zlepšenia v podaní španielskeho tenistu začali prichádzať od štvrtej hry, no Shelton naďalej dobre takticky čítal úmysly súpera. Nasadená trojka sa mohla oprieť o kvalitný servis a hneď prvý ponúknutý setbal využila k tomu, aby ukončil úvodný set výsledkom 6:3.
V druhom sete si obaja hráči strážili svoje podanie. Shelton sa snažil nepúšťať Alcaraza do dlhších výmen, čo sa mu vo väčšine prípadov darilo. Španiel sa však herne zdvíhal a na kurte začal pôsobiť čoraz sebavedomejšie. Dôležitá psychologická výhoda prišla v ôsmom geme, Alcaraz dokázal prvýkrát v zápase využiť brejkbal a nájsť úspešný recept na servis Sheltona. Španiel využil tento moment, druhý setbal si už nenechal ujsť a po výsledku 6:3 dostal semifinálový duel do rozhodujúceho setu.
Servis bol naďalej kľúčovou zbraňou oboch hráčov aj v treťom sete, nehrali sa tak obzvlášť dlhé gemy. Ani jeden z tenistov sa tak nedostal k náznaku a možnosti prelomiť podanie toho druhého. Alcaraz a Shelton robili vo všeobecnosti len minimum chýb, všetko smerovalo k rozuzleniu semifinále v tajbrejku. V kľúčovej fáze Američan riskoval, čo Alcaraz nekompromisne trestal a napokon nedal Sheltonovi žiadnu nádej na obrat v skrátenej hre.
turnaj majstrov v Turíne - semifinále:
Carlos Alcaraz (Šp.-2) – Ben Shelton (USA-3) 3:6, 6:3, 7:6 (1)
Carlos Alcaraz (Šp.-2) – Ben Shelton (USA-3) 3:6, 6:3, 7:6 (1)