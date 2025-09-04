< sekcia Šport
Španiel Ayuso vyhral 12. etapu, na čele zostal Vingegaard
Autor TASR,aktualizované
Los Corrales de Buelna 4. septembra (TASR) - Španielsky cyklista Juan Ayuso sa stal víťazom 12. etapy pretekov Vuelta a Espana. Dvadsaťdvaročný člen tímu SAE Team Emirates-XRG triumfoval s súboji o prvenstvo v takmer 145 kilometrov dlhej etape z Lareda do Los Corrales de Buelna v záverečnom špurte pred svojom krajanom Javierom Romom (Movistar). Na čele priebežného poradia sa udržal Dán Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
Pre Ayusa to bol druhý individuálny etapový triumf na tohtoročnej Vuelte, okrem toho uspel so svojím tímom aj v časovke. SAE Team Emirates-XRG má na svojom konte už štyri individuálne úspechy. „Musel som hrať vlastnými kartami, v posledných kilometroch som chcel získať túto etapu a preto sa musel zapojiť aj Roma. Tak mi to odprezentovali aj z auta, čo teda nie je niečo, čo ma teší, keď niekto úplne nespolupracuje. Niekedy však musí byť človek prezieravý a to sa mi na konci podarilo. Cestu v záverečnom špurte som veľmi dobre poznal, takže som vedel, kedy to načasovať a vyšlo to perfektne,“ uviedol Ayuso v televíznom rozhovore.
Po pokojnom začiatku štvrtkovej etapy, keď si pelotón kontroloval situáciu, prišlo k výraznej aktivite pred stúpaním na Puerto de Alisas. Postupne sa vyformovala takmer 40-členná skupina s približne minútovým náskokom na hlavný balík. Pelotón sa v ďalšom priebehu trhal a naťahoval, celkovo sa išlo vo vysokom tempe. Po chvíľkovo pokojnejšej fáze vyrazil do úniku 63 km pred cieľom Garcia Cortina, ale jeho aktivitu si konkurenti pokryli.
S blížiacou sa cieľovou páskou bolo čoraz jasnejšie, že víťaz vzíde z čelnej skupinky, ktorá bola viac-menej po celý čas kompaktná. Pred stúpaním na Collada de Brenes opäť prišlo k pokusom o únik, napokon to vyšlo šestici Hessmann, Sheffield, Shaw, Pickering, Rolland a Guernalec. Od ostatných však neodskočili dostatočne výrazne a ešte pred vrcholom sa predrala na čelo španielska dvojica Ayuso a Romo. Ich spoločná aktivita sa ukázala ako rozhodujúca, práve z nej vzišiel víťaz 12. etapy. Na špurt sa vyčkávalo až do samotného záveru, Ayuso si počkal na svoju šancu a bez väčších problémov si prišiel po ďalšie prvenstvo na Vuelte.
12. etapa (Laredo - Los Corrales de Buelna, 144,9 km):
1. Juan Ayuso (Šp./SAE Team Emirates-XRG) 3:16:21 h, 2. Javier Romo (Šp./Movistar) rovnaký čas ako víťaz, 3. Brieuc Rolland (Fr./Groupama-FDJ) +13 s, 4. Victor Campenaerts (Bel./Visma Lease a Bike), 5. Mads Pedersen (Dán./Lidl-Trek), 6. Nico Denz (Nem./Red Bull-BORA-hansgrohe) všetci +17, 7. Damien Howson (Aust./Q36.5 Pro Cycling Team), 8. Santiago Buitrago (Kol./Bahrajn-Victorious), 9. Markel Beloki (Šp./EF Education-EasyPost), 10. Pablo Castrillo (Šp./Movistar) všetci +18
priebežné poradie po 12. etape:
1. Jonas Vingegaard (Dán./Visma Lease a Bike) 44:36:45 h, 2. Joao Almeida (Port./SAE Team Emirates-XRG) +50 s, 3. Thomas Pidcock (V. Brit./Q36.5 Pro Cycling) +56, 4. Torstein Traeen (Nór./Bahrajn-Victorious) +1:06, 5. Felix Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) +2:17, 6. Bruno Armirail (Fr./Decathlon AG2R La Mondiale) +2:23, 7. Matteo Jorgenson (USA/Visma Lease a Bike) +2:26, 8. Jai Hindley (Aus./Red Bull-BORA-hansgrohe) +2:30, 9. Giulio Ciccone (Tal./Lidl-Trek) +2:33, 10. Giulio Pellizzari (Tal./Red Bull-BORA-hansgrohe) +2:44
