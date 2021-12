Španiel Gil s cenou pre najužitočnejšieho hráča zámorskej MLS

New York 8. decembra (TASR) - Španiel Carles Gil získal cenu pre najužitočnejšieho hráča zámorskej futbalovej súťaže Major League Soccer (MLS). Ofenzívny stredopoliar tímu New England Revolution sa v minulej sezóne zaskvel osemnástimi gólovými prihrávkami, štyri góly strelil sám.



New England Revolution aj vďaka nemu vyhral základnú časť MLS so ziskom rekordných 73 bodov, vďaka čomu mal v prvom kole play off voľno. V semifinále Východnej konferencie mu vystavili stopku hráči New Yorku FC (2:2 po predĺžení, 3:5 v rozstrele z 11 m).



"Toto ocenenie pre mňa znamená veľmi veľa. Najmä preto, že v roku 2020 som mal smolu na zranenia. Veril som však, že máme silný tím a dokázali sme to v dlhodobej časti súťaže. Prehra s New Yorkom a vypadnutie nás všetkých veľmi mrzelo, no zároveň je to pre každého z nás motivácia pracovať na sebe a pokúsiť sa v ďalšej sezóne dotiahnuť to v play off ďalej," povedal Gil.