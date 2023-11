Španiel Muňoz novým trénerom DAC Dunajská Streda

Dunajská Streda 19. novembra (TASR) - Francisco Javier Muňoz Llompart sa stal novým trénerom futbalistov DAC Dunajská Streda. Španielsky kouč podpísal kontrakt do konca tejto sezóny s opciou na ďalší rok. Vo funkcii nahradí Adriána Guľu, s ktorým vedenie klubu v piatok ukončilo spoluprácu.



Nový kormidelník DAC-u, futbalovým menom Xisco Muňoz, počas aktívnej kariéry hrával za Betis Sevilla, Valenciu, Tenerife, Huelvu a Levante. S Valenciou zdvihol v roku 2004 nad hlavu trofej po víťazstve v Pohári UEFA. Legionársky chlebík si vyskúšal v gruzínskom Diname Tbilisi, kde získal dva tituly aj korunu kráľa strelcov.



Spolu s novým trénerom prichádza do DAC-u na pozíciu asistenta-videoanalytika 43-ročný Roberto Cuesta Roman. Realizačný tím rozšíri tiež nový kondičný tréner Miquel Gomila Andreu. "Sme radi, že sme sa dohodli s Xiscom. Je to dynamický mladý tréner s bohatými medzinárodnými skúsenosťami. Počas našej komunikácie sme našli porozumenie ohľadom cieľov pre túto sezónu a takisto aktuálnych silných a slabých stránok hráčskeho kádra. Celkovo môžem skonštatovať, že proces prebiehal hladko a sme pripravení pustiť sa do prípravy na nadchádzajúce dôležité týždne. Xisco, jeho dvaja kolegovia a ich zástupcovia pricestujú zajtra, aby podpísali zmluvu s naším klubom. Nový štáb sa pustí do práce s mužstvom v utorok,“ uviedol pre oficiálny klubový web na adresu nového trénera a jeho spolupracovníkov výkonný riaditeľ DAC-u Jan Van Daele.



Muňoz začal v roku 2019 svoju trénerskú kariéru v Diname Tbilisi, v prvej sezóne ako asistent, keď prispel k ďalšiemu prvenstvu v gruzínskej lige. V decembri 2019 síce klub opustil, ale v lete 2020 sa vrátil už na pozíciu hlavného trénera. Po tom, ako mužstvo pod jeho vedením opätovne zasadlo na ligový trón (sezóna 2020, hralo sa systémom jar-jeseň), prijal ponuku Watfordu bojujúceho o miestenku v najvyššej anglickej súťaži. V marci 2021 ho vyhlásili za Trénera mesiaca v anglickej Championship a v apríli oslavoval s tímom postup do Premier League.



Napriek tomu, že Watford bol ako nováčik po 7. kole na 15. mieste, začiatkom októbra s ním klub ukončil spoluprácu. Už o tri týždne sedel na lavičke SD Huesca, s ktorou v druhej španielskej lige skončil trinásty. Na jeseň 2022 pôsobil v cyperskom Anorthosis Famagusta a v lete tohto roka sa upísal anglickému klubu Sheffield Wednesday, druholigovému nováčikovi. "Sovy" viedol do začiatku októbra.