Španiel Oscar Garcia sa stal novým trénerom Ajaxu Amsterdam

Amsterdam 8. marca (TASR) - Španiel Oscar Garcia sa stal minimálne do leta novým trénerom futbalistov Ajaxu Amsterdam. Vedenie holandského klubu po sobotnej prehre 1:3 v Groningene odvolalo dočasného kouča Freda Grima, ktorý pôsobil na lavičke od novembra.



Päťdesiatdvaročný Garcia sa len vo februári stal kormidelníkom „béčka“ Jong Ajax v druhej lige. V minulosti viedol napríklad aj Red Bull Salzburg, AS Saint-Étienne, Olympiakos Pireus, Celtu Vigo či Stade Reims. Ajax vyhral iba jeden z uplynulých šiestich ligových zápasov a v tabuľke holandskej Eredivisie je až piaty s 24-bodovým mankom na lídra PSV Eindhoven.