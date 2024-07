Španiel Pedri má podvrtnuté koleno, na šampionáte dohral

Stuttgart 6. júla (TASR) - Pre španielskeho futbalistu Pedriho sa európsky šampionát v Nemecku predčasne skončil. Dvadsaťjedenročný stredopoliar má po zákroku Toniho Kroosa v piatkovom štvrťfinálovom súboji s domácim tímom (2:1 pp) poškodené väzy v ľavom kolene.



Diagnózu potvrdila v sobotu Španielska futbalová federácia (RFEF), podľa ktorej utrpel Pedri podvrtnutie druhého stupňa. Stredopoliar FC Barcelona má poškodený vnútorný postranný väz. "Zostane so spoluhráčmi až do konca turnaja," informovala RFEF vo svojom vyhlásení, z ktorého citovala agentúra Reuters. Podľa španielskych médií čaká Pedriho štvor až šesťmesačná pauza, čo vylučuje jeho štart v semifinále, respektíve finále EURO 2024.



Pedri zostal po tvrdom zákroku Kroosa ležať na trávniku, hraciu plochu opustil už v 8. minúte v slzách. Nahradil ho Dani Olmo, ktorý sa potom postaral o vedúci gól a po vyrovnaní domáceho tímu pripravil v závere predĺženia rozhodujúci zásah pre ďalšieho striedajúceho hráča Mikela Merina.



Kroos, ktorý sa štvrťfinálovou prehrou rozlúčil s profesionálnou kariérou, sa Pedrimu v sobotu ospravedlnil v príspevku na Instagrame. "Chcel by som povedať niečo veľmi dôležité. Ospravedlňujem sa Pedrimu a verím, že sa rýchlo zotaví. Určite som nemal v úmysle ťa zraniť. Prajem skoré uzdravenie a všetko najlepšie. Si skvelý hráč," odkázal Kroos, ktorý za zákrok nedostal od rozhodcu ani žltú kartu.