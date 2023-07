Španiel Pedro predĺžil zmluvu s Laziom Rím

Miláno 25. júla (TASR) - Španielsky futbalista Pedro sa dohodol na novom kontrakte s Laziom Rím. Krídelníkovi pôvodná zmluva vypršala na konci júna, terajšia bude platiť jednu sezónu s opciou do roku 2025.



Tridsaťpäťročný Pedro prišiel do Lazia v roku 2021 z AS Rím, predtým hral za Barcelonu i FC Chelsea. S Laziom, ktoré obsadilo v uplynulej ligovej sezóne druhé miesto, si zahrá v skupinovej fáze Ligy majstrov. Informovala agentúra AFP.