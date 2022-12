Španiel Sanchez skončil na lavičke Kataru

Dauha 30. decembra (TASR) - Katarská futbalová asociácia (QFA) nepredĺžila kontrakt s trénerom reprezentácie Felixom Sanchezom. Hostiteľská krajina uplynulých MS nezískala na svetovom šampionáte v troch skupinových zápasoch ani jeden bod.



Španielovi vyprší zmluva s QFA už v sobotu 31. decembra. "Rozhodli sme sa nepredĺžiť zmluvu s Felixom Sanchezom ako hlavným trénerom katarskej reprezentácie. Sme vďační za jeho služby a do budúcnosti mu prajeme všetko najlepšie. Prežili sme spolu nádherné roky, naplnené množstvom úžasných momentov, ktoré budú navždy žiť v histórii katarského futbalu. Ďakujeme za všetko, pán Sanchez," citovala z vyhlásenia asociácie agentúra AFP.



Sanchez sa ujal funkcie v roku 2017 a o dva roky neskôr priviedol Katar k triumfu na Ázijskom pohári. Na MS však Katar nevybojoval ani bod a stal sa prvou hostiteľskou krajinou, ktorá prehrala úvodný zápas svetového šampionátu. Sanchez po turnaji tvrdil, že jeho tím sa nikdy nezameriaval na postup do vyraďovacej fázy: "Nikdy sme si nemysleli, že si stanovíme cieľ dostať sa medzi najlepších 16 tímov alebo do štvrťfinále. Chceli sme prísť a zistiť, čo dokážeme. Podarilo sa nám odohrať dva dobré zápasy proti Senegalu a Holandsku. Prvý zápas s Ekvádorom sme neboli na našej obvyklej úrovni a sme si toho vedomí."