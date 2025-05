Španieli budú na šampionáte bez Yamala, Cubarsiho či Baldeho

Madrid 26. mája (TASR) - Na blížiacich sa futbalových majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov bude na Slovensku chýbať aj najväčšia mládežnícka hviezda Lamine Yamal. Sedemnásťročný krídelník FC Barcelona nefiguruje v nominácii Španielska na záverečný turnaj. Španielsky tréner Santi Denia predstavil zoznam 27 hráčov, z ktorých 23 pocestuje na EURO. Okrem Yamala v ňom chýbajú aj ďalší dvaja hráči „blaugranas“ obrancovia Pau Cubarsi a Alejandro Balde.



Yamal aj Cubarsi sú v nominácii A-tímu na finálový turnaj Ligy národov. „Toto je pravdepodobne najťažšia tvorba nominácie, akú sme kedy pre tím do 21 rokov museli urobiť,“ uviedol Denia pre oficiálny portál Španielskej futbalovej federácie (RFEF). Španieli sa v sobotu 31. mája zídu v Madride, 8. júna výprava odcestuje do Bratislavy.



Práve v hlavnom meste SR čaká jedného z favoritov turnaja otvárací zápas na Tehelnom poli proti Slovensku (11. júna od 18.00 h). V A-skupine bude ich súperom aj Taliansko a Rumunsko. Pred záverečným turnajom čaká Španielov prípravný ešte zápas v Alcorcóne s rovesníkmi z Ukrajiny.