Vodné pólo: Španieli, Chorváti aj Maďari sú s istotou vo štvrťfinále

A-skupina:



Španielsko - Francúzsko 9:6 (1:1, 3:2, 3:1, 2:2)



Čierna Hora - Chorvátsko 15:13 po rozstrele (2:4, 3:1, 3:4, 3:2 - 4:2)



tabuľka:



1. Španielsko 3 2 0 1 0 35:32 7*



2. Chorvátsko 3 1 1 1 0 39:34 6*



3. Čierna Hora 3 0 2 0 1 47:46 4**



4. Francúzsko 3 0 0 1 2 32:41 1**







B-skupina:



Gruzínsko - Grécko 9:18 (2:5, 3:6, 3:3, 1:4)



Maďarsko - Taliansko 10:5 (0:1, 3:0, 4:3, 3:1)



tabuľka:



1. Maďarsko 3 2 0 0 1 33:26 6*



2. Taliansko 3 2 0 0 1 42:23 6*



3. Grécko 3 2 0 0 1 36:32 6**



4. Gruzínsko 3 0 0 0 3 25:55 0**







*-priamy postup do štvrťfinále



**-postup do play off o štvrťfinále





Dubrovník 9. januára (TASR) - Vodní pólisti Španielska, Chorvátska, Maďarska a Talianska si vybojovali priamy postup do štvrťfinále ME v Chorvátsku. V základných skupinách A a B, ktoré patrili do výkonnostne silnejšej 1. divízie, obsadili prvé dve priečky. Tie im garantovali účasť v najlepšej osmičke, ich súperi vzídu z kvalifikačných súbojov.Šancu na postup do play off o štvrťfinále mali aj slovenskí reprezentanti. V utorňajšom súboji s Rumunskom potrebovali na postup víťazstvo a zároveň aj pomoc od Slovincov v zápase s Holandskom.