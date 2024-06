Španieli do štvrťfinále po víťazstve 4:1 nad Gruzínskom

osemfinále /RheinEnergieStadion, Kolín nad Rýnom/



Španielsko - Gruzínsko 4:1 (1:1)



Góly: 39. Rodri, 51. Ruiz, 76. Williams, 83. Olmo - 18. Le Normand (vlastný). Rozhodoval: Letexier (Fr.), ŽK: Morata - Davitašvili



Španielsko: Simon - Carvajal (81. Navas), Le Normand, Laporte, Cucurella (67. Grimaldo) - Ruiz (81. Merino), Rodri, Pedri (62. Olmo) - Yamal, Morata (67. Oyarzabal), Williams



Gruzínsko: Mamardašvili - Kakabadze, Gvelesiani (79. Kvekveskiri), Kašia - Ločošvili (64. Citaišvili), Dvali - Kočorašvili, Čakvetadze (64. Davitašvili), Kiteišvili (41. Altunašvili) - Kvaracchelija, Mikautadze (79. Zivzivadze)

Kolín nad Rýnom 30. júna (TASR) - Futbalisti Španielska sa stali ďalšími štvrťfinalistami ME 2024. V nedeľňajšom osemfinálovom dueli zvíťazili v Kolíne nad Rýnom nad Gruzínskom 4:1. Od 18. minúty prehrávali po vlastnom góle Robina Le Normanda, no ešte do prestávky vyrovnali Rodrim a na začiatku druhého polčasu rozhodol o ich triumfe Fabian Ruiz. Vo štvrťfinále nastúpia Španieli v piatok 5. júla o 18.00 h v Stuttgarte proti domácim Nemcom.Španieli začali aktívne a v 5. minúte sa po centri Carvajala ocitol v šanci Pedri, Mamardašviliho však neprekonal. Jeden z topfavoritov turnaja to skúšal najmä po ľavej strane cez Cucurellu a Williamsa, no gruzínska obrana na čele s kapitánom Kašiom bola pozorná. V 18. minúte Gruzínci udreli z prvej vážnejšej útočnej akcie. Kvaracchelija obišiel v strede poľa vracajúcich sa španielskych zadákov a prihral na pravú strenu Kakabadzemu, ktorého prudký center si zrazil Le Normand do vlastnej bránky - 0:1. Šancu vyrovnať mal krátko na to Ruiz, no Mamardašvili predviedol skvelý zákrok. Vyznamenal sa aj pri šanciach Cucurellu a Williamsa, no v 39. minúte kapituloval po strele Rodriho spoza šesnástky. Situáciu ešte preveroval VAR pre možný ofsajd Moratu, gól však platil.Na začiatku druhého polčasu skúšal Kvaracchelija z polovice ihriska prekvapiť vybehnutého Simona a jeho strele nechýbalo veľa. Španieli následne pohrozili z priameho kopu. Mamardašvili vyrazil strelu Yamala, no španielska akcia pokračovala a po centri krídelníka Barcelony sa hlavou presadil Ruiz - 2:1. Po vedúcom góle španielsky tréner De La Fuente stiahol Pedriho a na ihrisko poslal Olma. V 63. minúte sa mohol 16-ročný Yamal stať najmladším strelcom v histórii ME, no v sľubnej pozícii netrafil bránku. Kouč gruzínskeho tímu Sagnol sa snažil oživiť hru viacerými striedaniami, no Španieli kontrolovali priebeh zápasu. V 76. minúte pridal po individuálnej akcii gólovú poistku agilný Nico Williams. Triumf Španielov spečatil v 83. minúte ľavačkou Olmo.