Španieli Galvezová s Fernandezom zlatí v mix trape

mix trap:



finále: Fatima Galvezová, Alberto Fernandez (Šp.) - Alessandra Perilliová, Gian Marco Berti (San Maríno) 41:40



o 3. miesto: Madelynn Ann Bernauová, Brian Borrows (USA) - Zuzana REHÁK ŠTEFEČEKOVÁ, Erik VARGA (SR) 42:42, rozstrel 3:2

Tokio 31. júla (TASR) - Španielski reprezentanti v športovej streľbe Fatima Galvezová s Albertom Fernandezom získali na OH 2020 v Tokiu zlatú medailu v mix trape. V olympijskej premiére tejto disciplíny zdolali vo finále Sanmarínčanov Alessandru Perilliovú s Gianom Marcom Bertim 41:40. Bronz vybojovali Američania Madelynn Ann Bernauová, Brian Borrows, ktorí v dodatočnom rozstrele zdolali slovenský tandem Zuzana Rehák Štefečeková, Erik Varga.Španieli sa tešili zo zisku najcennejšieho kovu najmä vďaka skvelému výkonu Fernandeza, ktorý minul iba jediný terč, Galvezová zaváhala osemkrát. Pre San Maríno je striebro najväčší úspech pod piatimi kruhmi. V individuálnom trape bola Perilliová bronzová.Rehák Štefečeková s Vargom viedli v dramatickom dueli o 3. miesto o tri rany, no Američanom sa podarilo vyrovnať a Bernauová mohla záverečným výstrelom rozhodnúť o zisku bronzu pre USA. Minula však terč a tak za nerozhodného stavu 42:42 nasledoval rozstrel. V ňom spravila Rehák Štefečeková celkovo svoju siedmu chybu v dueli o bronz, čo slovenskú dvojicu pripravilo o cenný kov.V kvalifikácii obsadili Slováci tretie miesto, keď trafili 146 terčov. Majstrom sveta z juhokórejského Čchangwonu z roku 2018 nevyšiel úvod, v prvej položke minuli tri terče a boli mimo elitnej desiatky. V druhej časti však zostrelili všetkých 50 asfaltových holubov a prepracovali sa na štvrtú priečku. V tretej sérii zaznamenali jeden chybný výstrel, čo znamenalo postup do boja o bronz. Rehák Štefečeková nevyužila šancu na zisk druhej tokijskej medaily, v individuálnom trape získala vo štvrtok zlato."Boli sme veľmi blízko, k medaile nám chýbal kúsok šťastia. Odviedli sme však skvelú prácu a aj štvrté miesto je krásny úspech. S našou robotou som spokojný," povedal v prvej reakcii pre RTVS Varga, ktorý sa ani na štvrtej olympiáde nedočkal medailového umiestnenia.