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Španieli majú rekord, Ronaldo sa lúčil: Boli to moje posledné MS
Okrem Ronalda sa lúčil aj tréner Portugalcov Roberto Martinez.
Autor TASR
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Arlington 7. júla (TASR) - Posledné vystúpenie Cristiana Ronalda na futbalových majstrovstvách sveta či nový defenzívny rekord, o ktorý sa postarala španielska reprezentácia. Aj to priniesol v pondelok v Arlingtone osemfinálový súboj dvoch krajín z Pyrenejského polostrova, keď úradujúci majstri Európy zdolali Portugalcov 1:0. Okrem Ronalda sa lúčil aj tréner Portugalcov Roberto Martinez.
Pre šesťnásobného účastníka svetových šampionátov Ronalda to bol posledný duel na MS. Víťaz majstrovstiev Európy, Ligy majstrov, Ligy národov, Premier League, La Ligy, Serie A či päťnásobný víťaz ankety Zlatá lopta tak tú najcennejšiu trofej vo svetovom futbale do svojej bohatej zbierky nepridá. „Áno, boli to moje posledné majstrovstvá sveta. Teraz však budem mať čas premýšľať o tom, čo ďalej, byť s rodinou, nerobiť unáhlené rozhodnutia a jednoducho pokračovať v živote. Taký je futbal, taký je život futbalistu. Niekedy vyhráte, inokedy prehráte a musíte ísť ďalej,“ citovala agentúra AFP 41-ročného Ronalda.
Kapitán Portugalska na prebiehajúcom turnaji skóroval trikrát a celkovo má v rámci MS na konte 11 gólov, čím mu v historickom poradí patrí 11. pozícia a prvá spomedzi Portugalcov. Na MS odohral 27 zápasov. Pred ôsmimi rokmi v skupinovej fáze pri remíze 3:3 so Španielmi strelil svoj jediný hetrik na svetových šampionátoch, ktorý patrí medzi najpamätnejšie v histórii MS. „Zobudím sa s čistým svedomím, rovnako ako predtým. Dal som do toho všetko. S Portugalskom som získal tri trofeje. Pred Cristianom Portugalsko nevyhralo nič, takže som spokojný. Najväčším úspechom pre mňa zostáva titul majstra Európy z roku 2016. Úprimne povedané, mal pre mňa rovnakú hodnotu ako titul majstra sveta,“ doplnil Ronaldo podľa agentúry AP.
Lúčil sa aj španielsky kormidelník Portugalska Roberto Martinez. Nepodarilo sa mu stať prvým trénerom, ktorý by na MS zdolal krajinu svojho narodenia. „Bol to určite môj posledný zápas na lavičke Portugalska. Na výkon hráčov môžeme byť hrdí. Ukázali srdce aj odhodlanie. Šťastie nestálo na našej strane, bol to vyrovnaný zápas,“ vyjadril sa Martinez podľa agentúry DPA.
Hoci najväčšiu pozornosť pútal Ronaldo, káder „Selecao“ disponoval aj ďalšími svetovými hviezdami ako Rafael Leao, Vitinha či Bruno Fernandes. „Samozrejme, sme sklamaní. Prišli sme sem s jediným cieľom – vyhrať celý turnaj. Žiaľ, nepodali sme výkon na úrovni, akej sme schopní. Myslím si, že v prvom polčase sme hrali lepšie, no po prestávke sme opäť spravili tú istú chybu – bránili sme príliš hlboko a prenechali súperovi loptu. Keď sa to stane, skôr či neskôr inkasujete. Gratulujem Španielsku, má veľkú kvalitu, ale myslím si, že keby sme pokračovali vo výkone z prvého polčasu, mohli sme dosiahnuť lepší výsledok,“ citoval Fernandesa web Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).
Úradujúci európski šampióni boli v ofenzíve nebezpečnejší. V prvom polčase Mikel Oyarzabal spálil tutovku sám pred Diogom Costom a brankár Portugalska sa neskôr vyznamenal pri strele Daniho Olma. Na opačnej strane zastavilo brvno tečovanú strelu Nuna Mendesa. Španieli rozhodli v nadstavenom čase druhého polčasu. Po rýchlo zahranej štandardnej situácii zaúradovala dvojica striedajúcich hráčov, keď Ferran Torres poslal prihrávku za obranu, ktorú si našiel Mikel Merino a po šiestich minútach na ihrisku prekonal Costu.
„Je jedným z najlepších hráčov na svojom poste na svete. Zabezpečil nám fantastický výsledok aj nádherný gól,“ pochválil Merina tréner Španielska Luis de la Fuente podľa agentúry AP. „Chcem vyzdvihnúť význam všetkých striedajúcich hráčov. Nielen v tomto zápase, ale počas celého turnaja bol ich prínos obrovský. Bol to skvelý zápas dvoch výnimočných tímov. Hovorili sme, že to bude predčasné finále. Presne podľa očakávania sme museli bojovať až do samotného konca,“ dodal. Aj kapitán Španielska Rodri vyzdvihol prínos „žolíka“ z lavičky: „Vedeli sme, že to bude zápas, ktorý sa bude rozhodovať dlho. V protiútokoch sú Portugalci veľmi nebezpeční. Myslím si, že sme zápas prečítali dokonale. Chcel by som vyzdvihnúť Mikela Merina – nie je jednoduché naskočiť do takéhoto zápasu v záverečných minútach, no opäť rozhodol.“
Španielsky brankár Unai Simon neinkasoval na „mundialoch“ už 609 minút. To je aktuálna hodnota absolútneho rekordu MS, pričom túto sériu odštartoval 29-ročný gólman Athleticu Bilbao ešte v Katare v roku 2022. „La Roja“ si zároveň pripísala aj nový defenzívny rekord. Na pôde MS si udržala čisté konto šiestykrát za sebou, čím prekonala zápis Talianska z roku 1990 a Švajčiarska zo šampionátov v rokoch 2006 a 2010. Španielska séria sa začala remízou 0:0 v riadnom hracom čase a predĺžení v osemfinále MS 2022, keď Maroko postúpilo po jedenástkovom rozstrele. Španieli sa vo štvrťfinále stretnú v piatok 10. júla o 21.00 h SELČ v Inglewoode s Belgičanmi. Svoju sériu bez prehry v riadnom hracom čase natiahli už na 36 súťažných zápasov.
Pre šesťnásobného účastníka svetových šampionátov Ronalda to bol posledný duel na MS. Víťaz majstrovstiev Európy, Ligy majstrov, Ligy národov, Premier League, La Ligy, Serie A či päťnásobný víťaz ankety Zlatá lopta tak tú najcennejšiu trofej vo svetovom futbale do svojej bohatej zbierky nepridá. „Áno, boli to moje posledné majstrovstvá sveta. Teraz však budem mať čas premýšľať o tom, čo ďalej, byť s rodinou, nerobiť unáhlené rozhodnutia a jednoducho pokračovať v živote. Taký je futbal, taký je život futbalistu. Niekedy vyhráte, inokedy prehráte a musíte ísť ďalej,“ citovala agentúra AFP 41-ročného Ronalda.
Kapitán Portugalska na prebiehajúcom turnaji skóroval trikrát a celkovo má v rámci MS na konte 11 gólov, čím mu v historickom poradí patrí 11. pozícia a prvá spomedzi Portugalcov. Na MS odohral 27 zápasov. Pred ôsmimi rokmi v skupinovej fáze pri remíze 3:3 so Španielmi strelil svoj jediný hetrik na svetových šampionátoch, ktorý patrí medzi najpamätnejšie v histórii MS. „Zobudím sa s čistým svedomím, rovnako ako predtým. Dal som do toho všetko. S Portugalskom som získal tri trofeje. Pred Cristianom Portugalsko nevyhralo nič, takže som spokojný. Najväčším úspechom pre mňa zostáva titul majstra Európy z roku 2016. Úprimne povedané, mal pre mňa rovnakú hodnotu ako titul majstra sveta,“ doplnil Ronaldo podľa agentúry AP.
Lúčil sa aj španielsky kormidelník Portugalska Roberto Martinez. Nepodarilo sa mu stať prvým trénerom, ktorý by na MS zdolal krajinu svojho narodenia. „Bol to určite môj posledný zápas na lavičke Portugalska. Na výkon hráčov môžeme byť hrdí. Ukázali srdce aj odhodlanie. Šťastie nestálo na našej strane, bol to vyrovnaný zápas,“ vyjadril sa Martinez podľa agentúry DPA.
Hoci najväčšiu pozornosť pútal Ronaldo, káder „Selecao“ disponoval aj ďalšími svetovými hviezdami ako Rafael Leao, Vitinha či Bruno Fernandes. „Samozrejme, sme sklamaní. Prišli sme sem s jediným cieľom – vyhrať celý turnaj. Žiaľ, nepodali sme výkon na úrovni, akej sme schopní. Myslím si, že v prvom polčase sme hrali lepšie, no po prestávke sme opäť spravili tú istú chybu – bránili sme príliš hlboko a prenechali súperovi loptu. Keď sa to stane, skôr či neskôr inkasujete. Gratulujem Španielsku, má veľkú kvalitu, ale myslím si, že keby sme pokračovali vo výkone z prvého polčasu, mohli sme dosiahnuť lepší výsledok,“ citoval Fernandesa web Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).
Úradujúci európski šampióni boli v ofenzíve nebezpečnejší. V prvom polčase Mikel Oyarzabal spálil tutovku sám pred Diogom Costom a brankár Portugalska sa neskôr vyznamenal pri strele Daniho Olma. Na opačnej strane zastavilo brvno tečovanú strelu Nuna Mendesa. Španieli rozhodli v nadstavenom čase druhého polčasu. Po rýchlo zahranej štandardnej situácii zaúradovala dvojica striedajúcich hráčov, keď Ferran Torres poslal prihrávku za obranu, ktorú si našiel Mikel Merino a po šiestich minútach na ihrisku prekonal Costu.
„Je jedným z najlepších hráčov na svojom poste na svete. Zabezpečil nám fantastický výsledok aj nádherný gól,“ pochválil Merina tréner Španielska Luis de la Fuente podľa agentúry AP. „Chcem vyzdvihnúť význam všetkých striedajúcich hráčov. Nielen v tomto zápase, ale počas celého turnaja bol ich prínos obrovský. Bol to skvelý zápas dvoch výnimočných tímov. Hovorili sme, že to bude predčasné finále. Presne podľa očakávania sme museli bojovať až do samotného konca,“ dodal. Aj kapitán Španielska Rodri vyzdvihol prínos „žolíka“ z lavičky: „Vedeli sme, že to bude zápas, ktorý sa bude rozhodovať dlho. V protiútokoch sú Portugalci veľmi nebezpeční. Myslím si, že sme zápas prečítali dokonale. Chcel by som vyzdvihnúť Mikela Merina – nie je jednoduché naskočiť do takéhoto zápasu v záverečných minútach, no opäť rozhodol.“
Španielsky brankár Unai Simon neinkasoval na „mundialoch“ už 609 minút. To je aktuálna hodnota absolútneho rekordu MS, pričom túto sériu odštartoval 29-ročný gólman Athleticu Bilbao ešte v Katare v roku 2022. „La Roja“ si zároveň pripísala aj nový defenzívny rekord. Na pôde MS si udržala čisté konto šiestykrát za sebou, čím prekonala zápis Talianska z roku 1990 a Švajčiarska zo šampionátov v rokoch 2006 a 2010. Španielska séria sa začala remízou 0:0 v riadnom hracom čase a predĺžení v osemfinále MS 2022, keď Maroko postúpilo po jedenástkovom rozstrele. Španieli sa vo štvrťfinále stretnú v piatok 10. júla o 21.00 h SELČ v Inglewoode s Belgičanmi. Svoju sériu bez prehry v riadnom hracom čase natiahli už na 36 súťažných zápasov.