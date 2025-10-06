Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 6. október 2025Meniny má Natália
< sekcia Šport

Španieli nemôžu počítať s Rodrim, z hry ho vyradilo zranenie

.
Rodri z Manchesteru City leží na zemi, než ho odniesli zo ihriska pre zranenie, počas futbalového zápasu anglickej Premier League medzi Brentfordom a Manchesterom City na štadióne Gtech Community Stadium v Brentforde v Anglicku v nedeľu 5. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Rodri predčasne opustil ihrisko v 21. minúte, keď pocítil bolesť v zadnom stehennom svale.

Autor TASR
Madrid 6. októbra (TASR) - Španielskej futbalovej reprezentácii bude v októbrových zápasoch kvalifikácie MS 2026 proti Gruzínsku (11. októbra) a Bulharsku (14. októbra) chýbať stredopoliar Rodri. Držiteľa ocenenia Zlatá lopta za rok 2024 z hry vyradilo zranenie, ktoré utrpel v drese Manchestru City v nedeľňajšom dueli Premier League proti Brentfordu.

Rodri predčasne opustil ihrisko v 21. minúte, keď pocítil bolesť v zadnom stehennom svale. Španielska futbalová federácia (RFEF) zatiaľ neuviedla, či hlavný tréner Luis de la Fuente povolá namiesto Rodriho iného hráča. V nedeľu musel španielsky kormidelník urobiť jednu zmenu, keď zraneného hviezdneho mladíka Laminea Yamala nahradil útočník Borja Iglesias zo Celty Vigo, pripomenula agentúra AFP.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Uhádnete slovenský hit podľa jednej vety z textu?

HRABKO: Novela ústavy uspela, lebo tí, čo boli proti, neurobili nič

GLOSUJEME: Nočná mora s krídlami? Áno, je to lietadlo

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal október?