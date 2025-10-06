< sekcia Šport
Španieli nemôžu počítať s Rodrim, z hry ho vyradilo zranenie
Autor TASR
Madrid 6. októbra (TASR) - Španielskej futbalovej reprezentácii bude v októbrových zápasoch kvalifikácie MS 2026 proti Gruzínsku (11. októbra) a Bulharsku (14. októbra) chýbať stredopoliar Rodri. Držiteľa ocenenia Zlatá lopta za rok 2024 z hry vyradilo zranenie, ktoré utrpel v drese Manchestru City v nedeľňajšom dueli Premier League proti Brentfordu.
Rodri predčasne opustil ihrisko v 21. minúte, keď pocítil bolesť v zadnom stehennom svale. Španielska futbalová federácia (RFEF) zatiaľ neuviedla, či hlavný tréner Luis de la Fuente povolá namiesto Rodriho iného hráča. V nedeľu musel španielsky kormidelník urobiť jednu zmenu, keď zraneného hviezdneho mladíka Laminea Yamala nahradil útočník Borja Iglesias zo Celty Vigo, pripomenula agentúra AFP.
