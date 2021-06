Španieli pocestujú do Tokia aj so šesticou hráčov z EURO

Madrid 29. júna (TASR) - Z kádra španielskej futbalovej reprezentácie na EURO 2020 pocestuje na olympijský turnaj do Tokia šestica hráčov. V nominácii sa ocitli brankár Unai Simon a pätica hráčov do poľa Eric Garcia, Pau Torres, Pedri Gonzalez, Mikel Oyarzabal a Dani Olmo, informovala agentúra dpa.



Španieli na európskom šampionáte postúpili už do štvrťfinále vďaka výhre 5:3 po predĺžení nad Chorvátskom. Na OH 2020 bude mať španielsky tréner vo výbere troch hráčov nad 24 rokov - Daniho Ceballosa, Marca Asensia a Mikela Merina.