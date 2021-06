Španieli remizovali na ME so Švédmi 0:0 v slovenskej E-skupine

E-skupina - 1. kolo:



Sevilla



Španielsko – Švédsko 0:0



Rozhodovali: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všetci Slovin.), ŽK: Lustig (Švédsko)



Španielsko: Simon - Llorente, Laporte, P. Torres, Jordi Alba - Koke (87. F. Ruiz), Rodri (66. Thiago Alcantara), Pedri - Ferran Torres (74. Oyarzabal), Morata (66. Sarabia), Olmo (74. Moreno)

Švédsko: Olsen - Lustig (75. Krafth), Lindelöf, Danielson, Augustinsson - S. Larsson, Olsson (84. Cajuste), Ekdal, Forsberg (84. Bengtsson) - Berg (69. Quaison), Isak (69. Claesson)



1. SLOVENSKO 1 1 0 0 2:1 + 1 3

2. ŠPANIELSKO 1 0 1 0 0:0 + 0 1

3. ŠVÉDSKO 1 0 1 0 0:0 + 0 1

4. POĽSKO 1 0 0 1 1:2 - 1 0



Sevilla 14. júna (TASR) - Futbalisti Španielska a Švédska vstúpili do majstrovstiev Európy bezgólovou remízou v Seville. Po prvom hracom dni tak vedú E-skupinu s tromi bodmi Slováci, ktorí zdolali Poľsko 2:1.Švédov čaká v druhom vystúpení na šampionáte Slovensko v piatok o 15.00 SELČ v Petrohrade, Španieli nastúpia v druhom zápase v sobotu o 21.00 v Seville proti Poľsku.Švédi nastúpili do zápasu s defenzívnou taktikou, loptu na kopačkách mali v prvom polčase takmer výlučne Španieli. Obranný val sa hráčom z Pyrenejského polostrova podarilo prekonať prvýkrát v 16. minúte, keď Kokeho center do šestnástky našiel Olma a ten hlavičkou zamieril k žrdi. Dobrým reflexívnym zákrokom sa však prezentoval švédsky brankár Olsen. V 23. minúte sa "Los Rojos" opäť nahrnuli vo väčšom počte do šestnástky, lopta sa odrazila ku Kokemu, no ten prestrelil. Ten istý hráč mohol skórovať aj v 29. min, ale z prvej poslal zo šestnástky loptu vysoko nad. Do veľkej príležitosti sa dostal v 38. min Morata. Po hrúbke obrancu Danielsona sa ocitol sám zoči-voči brankárovi Olsenovi, nedokázal však trafiť priestor medzi žrďami. Ako blesk z jasného neba sa do gólovej šance dostali v 41. min Švédi a bola väčšia, než všetky predchádzajúce španielske. Isak sa dokázal vyhnúť ofsajdovej pasci, z uhla prekonal aj brankára Simona, no Marcos Llorente s námahou zabránil lopte skončiť v sieti, keď ju odvrátil na žrď. Tesne pred prestávkou ešte napriahol z diaľky Olmo, Olsen sa nenechal prekvapiť.Po zmene strán sa obraz hry nezmenil, taktovku zápasu udávali Španieli. V 50. min sa ku strele na hranici šestnástky dostal Morata, nemala však razanciu. V 61. min vyšiel Švédom rýchly protiútok. Isak v šestnástke ukázal svoje "žonglérske" kvality a dokázal poslať loptu pred bránu Bergovi, ktorý ju ale nedopravil do siete. V záverečnej štvrťhodine pokračovalo španielske obliehanie švédskej brány, v 78. min poslal kvalitný center do vápna Sarabia, no Olsen ho dokázal zneškodniť. V 90. min si nabehol pred bránku striedajúci Moreno, hlavičkoval iba do brankára severanov. V nadstavenom čase ešte z podobnej situácie neskóroval ani Sarabia. Švédi strávili takmer celú záverečnú pätnásťminútovku na vlastnej polovici a napokon ubránili bod.