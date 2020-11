Španieli remizovali vo Švajčiarsku, Ramos nepremenil dve jedenástky

A-divízia



3. skupina:



Lisabon



Portugalsko - Francúzsko 0:1 (0:0)



Gól: 54. Kanté







Štokholm



Švédsko - Chorvátsko 2:1 (0:0)



Góly: 36. Kuluševski, 45.+2 Danielson - 82. Danielson (vl.)







tabuľka:



1. Francúzsko 5 4 1 0 8:3 13*



------------------------------------



2. Portugalsko 5 3 1 1 9:2 10



3. Chorvátsko 5 1 0 4 7:13 3



------------------------------------



4. Švédsko 5 1 0 4 3:9 3



*-isté víťazstvo v skupine a postup na finálový turnaj







4. skupina:



Lipsko



Nemecko - Ukrajina 3:1 (2:1)



Góly: 33. a 64. Werner, 23. Sané - 12. Jaremčuk







Bazilej



Švajčiarsko - Španielsko 1:1 (1:0)



Góly: 26. Freuler - 89. Moreno, ČK: 79. Elvedi (Švaj.) po 2. ŽK







tabuľka:



1. Nemecko 5 2 3 0 10:7 9



----------------------------------



2. Španielsko 5 2 2 1 7:3 8



3. Ukrajina 5 2 0 3 5:10 6



----------------------------------



4. Švajčiarsko 5 0 3 2 6:8 3







C-divízia



1. skupina:



Zaprešič



Azerbajdžan - Čierna Hora 0:0



ČK: 45.+2 Ivanovič (Č. Hora) po 2. ŽK







Nikózia



Cyprus - Luxembursko 2:1 (1:1)



Góly: 34. a 71. Kastanos (prvý z 11 m) - 5. Kousoulos (vl.), ČK: 33. Selimovič (Lux.)







tabuľka:



1. Čierna Hora 5 3 1 1 6:2 10



------------------------------------



2. Luxembursko 5 3 0 2 7:5 9



3. Azerbajdžan 5 1 2 2 2:4 5



------------------------------------



4. Cyprus 5 1 1 3 2:6 4







D-divízia



1. skupina:



Ta' Qali



Malta - Andorra 3:1 (0:1)



Góly: 55. Garcia (vl.), 58. Degabriele, 90.+2 Dimech - 3. Rebes







Riga



Lotyšsko - Faerské ostrovy 1:1 (0:0)



Góly: 59. Kamess - 60. Vatnhamar







tabuľka:



1. Faerské ostrovy 5 3 2 0 8:4 11



---------------------------------------



2. Malta 5 2 2 1 7:5 8



3. Lotyšsko 5 0 4 1 3:4 4



4. Andorra 5 0 2 3 1:6 2







2. skupina:



Serravalle



San Maríno - Gibraltár 0:0



ČK: 49. Simoncini (San Maríno)







tabuľka:



1. Gibraltár 3 2 1 0 2:0 7



----------------------------------



2. Lichtenštajnsko 3 1 1 1 2:1 4



3. San Maríno 4 0 2 2 0:3 2









Bratislava 15. novembra (TASR) - Francúzski futbalisti zvíťazili v šlágri sobotňajšieho programu Ligy národov v Lisabone nad domácim Portugalskom 1:0 a už pred záverečným kolom si zabezpečili postup na finálový turnaj. V súboji 3. skupiny A-divízie rozhodol o triumfe hostí gól N'Gola Kantého z 54. minúty. Na čelo 4. skupiny poskočili Nemci, ktorí v Lipsku zdolali Ukrajinu 3:1. Španieli remizovali v Bazileji so Švajčiarskom 1:1, kapitán hostí a nový európsky rekordér v počte reprezentačných štartov Sergio Ramos nepremenil dve jedenástky.Na Estádio da Luz v Lisabone si vypracovali v prvom polčase väčšie šance úradujúci majstri sveta Francúzi. Trikrát sa v dobrej pozícii ocitol Anthony Martial, v 12. minúte mu po skvele načasovanej prihrávke zmaril tutovku Rui Patricio, následne trafil po vydarenom signáli hlavou brvno a v 42. minúte opäť stroskotal zblízka na domácom brankárovi. V portugalskom drese najviac hrozil Ronaldo, krátko pred prestávkou zakončil hlavou z päťky tesne nad hornú žrď. Po zmene strán udreli hostia zásluhou sviatočného strelca Kantého, ktorý zblízka dorazil do siete loptu po strele Adriena Rabiota. Skóre mohol po hodine hry vyrovnať Jose Fonte, hlavičkou namieril iba do žrde. Portugalci sa snažili vystupňovať tlak, Joao Moutinho však nechal delovkou vyniknúť Huga Llorisa. Úradujúci majstri Európy, ktorí obhajujú trofej aj v tejto súťaži, sa už vyrovnania nedočkali. Francúzi tak slávili trojbodový zisk, vďaka ktorému majú istotu víťazstva v skupine i postupu na finálový turnaj. Pred 6. kolom majú na čele tabuľky trojbodový náskok pred druhým Portugalskom, s ktorým majú lepšiu vzájomnú bilanciu.V druhom zápase skupiny si domáci Švédi poradili s vicemajstrami Chorvátmi 2:1 a a slávili prvé víťazstvo v tohtosezónnej edícii LN. Strelecky sa v domácom drese presadili v prvom polčase Dejan Kuluševski a hlavičkou Marcus Danielson, ktorý si dal potom v 82. minúte vlastný gól.si tak posilnili šance na udržanie v A-divízii, po piatich stretnutiach majú na konte tri body rovnako ako štvrtí Chorváti.Novými lídrami 4. skupiny sú Nemci. V Lipsku síce prehrávali s Ukrajinou od 12. minúty, keď po aktivite Oleksandra Zubkova nekompromisnou strelou rozvlnil sieť Roman Jaremčuk, no ešte v prvom polčase dokázali skóre otočiť. Najprv zakončil rýchly brejk Leroy Sané a následne po centri Leona Goretzku skóroval hlavou Timo Werner. Ten istý hráč pridal v 64. minúte gólovú poistku. Miestne úrady dali zápasu zelenú až niekoľko hodín pred výkopom. V piatok mali totiž pozitívny test na koronavírus Andrej Jarmolenko, Viktor Cigankov, Viktor Kovalenko a Sergej Sidorčuk a nebolo isté, či nebude musieť ísť celý ukrajinský tím do karantény. Ostatní hráči však mali v sobotu popoludní negatívne testy a tak sa mohol duel odohrať.Nemci vedú skupinu s jednobodovým náskokom pred Španielskom, ktoré remizovalo v Bazileji 1:1. Domácich Švajčiarov poslal v 26. minúte do vedenia Remo Freuler po centri Breela Embola, hostia mohli vyrovnať po prestávke, no Sergio Ramos nepremenil dva pokutové kopy. Oba pokusy mu zneškodnil brankár Yann Sommer. Skúsený obranca tak gólovo neozdobil svoj 177. zápas za národný tím, ktorým prekonal európsky rekord talianskeho brankára Gianluigiho Buffona (176 štartov). O vyrovnanie sa napokon postaral v 89. minúte striedajúci Gerard Moreno. Domáci dohrávali zápas s desiatimi hráčmi, v 79. minúte videl druhú žltú kartu Nico Elvedi. Švajčiari zostávajú na štvrtej priečke o tri body za treťou Ukrajinou, s ktorou odohrajú v utorok rozhodujúci zápas o zotrvanie v A-divízii.Cyperskí futbalisti vybojovali prvé víťazstvo v 1. skupine C-divízie LN, v Nikózii zdolali Luxembursko 2:1 vďaka dvom gólom Grigorisa Kastanosa. Napriek trojbodovému zisku zostávajú na poslednom štvrtom mieste, stále však živia šancu na udržanie sa v tretej najvyššej divízii. Luxembursko, ktoré hralo od 33. minúty bez vylúčeného Vahida Selimoviča, prišlo o post lídra tabuľky. Prepustilo ho Čiernej Hore, ktorá remizovala s domácim Azerbajdžanom 0:0. Pre napätú situáciu v Náhornom Karabachu sa duel hral na neutrálnej pôde v chorvátskom Zaprešiči.V 1. skupine D-divízie hráči Malty otočili duel s Andorrou a vyhrali v Ta' Qali 3:1. Udržali si tak nádej na postup do C-divízie. V tabuľke im patrí druhé miesto s trojbodovou stratou na vedúce Faerské ostrovy, ktoré remizovali v Rige s Lotyšskom 1:1. Malta si vybojuje postup, ak v utorkovom záverečnom skupinovom dueli zdolá doma Faerčanov, v opačnom prípade postúpia hráči ostrovného tímu.