Futbalisti Španielska rozstrieľali v E-skupine Kostariku 7:0

E-skupina, 1. kolo:



Španielsko - Kostarika 7:0 (3:0)



Góly: 31. a 54. F. Torres (prvý z 11 m), 11. Olmo, 21. Asensio, 74. Gavi, 90. Soler, 90.+2 Morata, ŽK: Calvo, Campbell (obaja Kostarika). Rozhodovali: Mohamed - Al Hammadi, Al Mahri (všetci SAE), 40.013 divákov.



Španielsko: Simon - Azpilicueta, Rodri, Laporte, Alba (64. Balde) - Busquets (64. Koke) - Gavi, Pedri (57. Soler) - F. Torres (57. Morata), Asensio (69. Williams), Olmo



Kostarika: Navas - C. Martinez (46. Waston), Fuller, Duarte, Calvo, Oviedo (82. Matarrita) - Campbell, Borges (72. Aguilera), Tejeda, Bennette (61. Ruiz) - Contreras (61. Zamora)

Na snímke s číslom 7 španielsky futbalista Alvaro Morata strieľa siedmy gól svojho tímu počas zápasu E-skupiny Majstrovstiev sveta vo futbale Španielsko - Kostarika v katarskej Dauhe 23. novembra 2022. Foto: TASR/AP

Na snímke vľavo dole španielsky futbalista Carlos Soler strieľa šiesty gól svojho tímu počas zápasu E-skupiny Majstrovstiev sveta vo futbale Španielsko - Kostarika v katarskej Dauhe 23. novembra 2022. Foto: TASR/AP

tabuľka:



1. Španielsko 1 1 0 0 7:0 3



2. Japonsko 1 1 0 0 2:1 3



3. Nemecko 1 0 0 1 1:2 0



4. Kostarika 1 0 0 1 0:7 0

Dauha 23. novembra (TASR) - Futbalisti Španielska triumfovali vo svojom prvom zápase na 22. majstrovstvách sveta. V stredajšom stretnutí E-skupiny v katarskej Dauhe potvrdili úlohu favoritov a po dominantnom výkone rozstrieľali Kostariku 7:0. Dva góly strelil Ferran Torres, po jednom pridali Dani Olmo, Marco Asensio, Gavi, Carlos Soler a Alvaro Morata. Španieli boli maximálne efektívni, sedem gólov nasúkali súperovi zo siedmich streleckých pokusov do priestoru brány.Gavi sa vo veku 18 rokov a 110 dní stal najmladším strelcom Španielov v histórii MS. Futbalisti "La Roja" na predchádzajúcom šampionáte v Rusku vypadli v osemfinále po jedenástkovom rozstrele s domácim tímom. Majstri sveta z roku 2010 však začali v Katare vysokým triumfom a sú na čele tabuľky o skóre pred Japonskom, ktoré prekvapivo zdolalo Nemcov 2:1.Stretnutia druhého kola v tejto skupine sa hrajú v nedeľu, Japonci sa stretnú s Kostarikou v Al Rajáne (11.00 h) a Nemci v Al Chore v šlágri so Španielskom (20.00 h).Španieli začali aktívnejšie, ale šance Daniho Olma a Marca Asensia ostali nevyužité. V 11. minúte si Olmo vymenil loptu s Gavim, spracoval si ju a nedal šancu brankárovi Keylorovi Navasovi. Rovnako aj Asensio prvú šancu nepremenil, no pri druhej už nezaváhal. Jordi Alba nacentroval zľava a útočník Realu Madrid zvýšil na 2:0. To však nebolo všetko zo strany Španielov v prvom polčase, keďže Alba vybojoval pokutový kop a Ferran Torres ho bez problémov premenil. Futbalisti Kostariky sa potom dostali pred brankára Unaia Simona, no ani z priameho kopu ho neohrozili.Druhá časť sa začala rovnako ako prvá, keď Španieli dominovali v držaní lopty a nepúšťali súpera k ničomu. V 54. minúte Gavi našiel v šestnástke Torresa, ktorý z otočky prekonal po druhý raz Navasa a zvýšil už na 4:0. Luis Enrique ho však krátko na to vystriedal za Alvara Moratu. Útočník Atletica Madrid sa dostal po šiestich minútach od príchodu na ihrisko do šance, no netrafil bránu. V 74. minúte sa však dostal za obranu Kostariky, prihrali do šestnástky a Gavi z voleja upravil na 5:0. Španieli excelovali a vypracovali si aj ďalšie šance. V 90. minúte Carlos Soler zvýšil na 6:0 a v nadstavenom čase zavŕšil Morata drvivý triumf Španielov.