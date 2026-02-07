Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Španieli s rekordným ôsmym titulom, vo finále zdolali Portugalsko 5:3

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Historicky prvý cenný kov z ME vybojovali reprezentanti Chorvátska.

Autor TASR
Ľubľana 7. februára (TASR) - Futsalisti Španielska vylepšili vlastné maximum a rekordný ôsmykrát sa stali majstrami Európy. V sobotňajšom finále v ľubľanskej Arene Stožice zdolali dvojnásobných obhajcov titulu Portugalcov 5:3 aj zásluhou hetriku Antonia Pereza.

Rivala z Iberského polostrova „načali“ Španieli už v úvode stretnutia. Vďaka Antoniovi Perezovi a Rayovi viedli v 3. minúte dvojgólovým rozdielom, Portugalci však podobne bleskovo odpovedali rovnakou mincou. Tesne pred odchodom do šatní Antonio Perez premenil pokutový kop a druhým gólom v zápase opäť poslal svoj tím do vedenia. Portugalci po zmene strán vyrovnali, no v 36. minúte opäť neustrážili Antonia Pereza a hetrikový hrdina vystrieľal Španielom ôsmy titul, na ktorý čakali desať rokov. Päť sekúnd pred koncom ešte pridal poistku Adolfo.

Historicky prvý cenný kov z ME vybojovali reprezentanti Chorvátska. V zápase o 3. miesto zvíťazili nad Francúzskom 6:5 v rozstrele zo 6 m a získali bronzové medaily. V riadnom hracom čase sa duel skončil 5:5, do rozstrelu ho poslal gól Francúza Souheila Mouhoudinea sedem sekúnd pred koncom. Chorváti prekonali ich doterajšie najlepšie umiestnenie na ME, ktorým bolo 4. miesto z domáceho šampionátu v roku 2012.



ME vo futsale - finále:

Portugalsko - Španielsko 3:5 (2:3)

Góly: 5. Jesus, 7. Gois, 30. Pauleta - 2., 20. a 36. Antonio Perez, 3. Raya, 40. Adolfo. Rozhodovali: Veselič (Slov.), Manzione (Tal.)




o 3. miesto:

Francúzsko - Chorvátsko 5:5 (1:2), 5:6 v rozstrele zo 6 m

Góly: 22., 32. a 38. Guirio, 4. Menendez, 40. Mouhoudine - 13. Sekulič, 19. Jurlina, 21. Jelovčič, 30. Hrstič, 36. Perič. Rozhodovali: Grabowski (Poľ.), Kyynäräinen (Fín.)




Prehľad majstrov Európy:

1996 Španielsko

1999 Rusko

2001 Španielsko

2003 Taliansko

2005 Španielsko

2007 Španielsko

2010 Španielsko

2012 Španielsko

2014 Taliansko

2016 Španielsko

2018 Portugalsko

2022 Portugalsko

2026 Španielsko
