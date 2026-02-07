< sekcia Šport
Španieli s rekordným ôsmym titulom, vo finále zdolali Portugalsko 5:3
Historicky prvý cenný kov z ME vybojovali reprezentanti Chorvátska.
Autor TASR
Ľubľana 7. februára (TASR) - Futsalisti Španielska vylepšili vlastné maximum a rekordný ôsmykrát sa stali majstrami Európy. V sobotňajšom finále v ľubľanskej Arene Stožice zdolali dvojnásobných obhajcov titulu Portugalcov 5:3 aj zásluhou hetriku Antonia Pereza.
Rivala z Iberského polostrova „načali“ Španieli už v úvode stretnutia. Vďaka Antoniovi Perezovi a Rayovi viedli v 3. minúte dvojgólovým rozdielom, Portugalci však podobne bleskovo odpovedali rovnakou mincou. Tesne pred odchodom do šatní Antonio Perez premenil pokutový kop a druhým gólom v zápase opäť poslal svoj tím do vedenia. Portugalci po zmene strán vyrovnali, no v 36. minúte opäť neustrážili Antonia Pereza a hetrikový hrdina vystrieľal Španielom ôsmy titul, na ktorý čakali desať rokov. Päť sekúnd pred koncom ešte pridal poistku Adolfo.
Historicky prvý cenný kov z ME vybojovali reprezentanti Chorvátska. V zápase o 3. miesto zvíťazili nad Francúzskom 6:5 v rozstrele zo 6 m a získali bronzové medaily. V riadnom hracom čase sa duel skončil 5:5, do rozstrelu ho poslal gól Francúza Souheila Mouhoudinea sedem sekúnd pred koncom. Chorváti prekonali ich doterajšie najlepšie umiestnenie na ME, ktorým bolo 4. miesto z domáceho šampionátu v roku 2012.
ME vo futsale - finále:
Portugalsko - Španielsko 3:5 (2:3)
Góly: 5. Jesus, 7. Gois, 30. Pauleta - 2., 20. a 36. Antonio Perez, 3. Raya, 40. Adolfo. Rozhodovali: Veselič (Slov.), Manzione (Tal.)
o 3. miesto:
Francúzsko - Chorvátsko 5:5 (1:2), 5:6 v rozstrele zo 6 m
Góly: 22., 32. a 38. Guirio, 4. Menendez, 40. Mouhoudine - 13. Sekulič, 19. Jurlina, 21. Jelovčič, 30. Hrstič, 36. Perič. Rozhodovali: Grabowski (Poľ.), Kyynäräinen (Fín.)
Prehľad majstrov Európy:
1996 Španielsko
1999 Rusko
2001 Španielsko
2003 Taliansko
2005 Španielsko
2007 Španielsko
2010 Španielsko
2012 Španielsko
2014 Taliansko
2016 Španielsko
2018 Portugalsko
2022 Portugalsko
2026 Španielsko
