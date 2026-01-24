< sekcia Šport
Španieli si na úvod C-skupiny poradili s domácim Slovinskom 4:1
Slovinsko - Španielsko 1:4 (0:4).
Autor TASR
Ľubľana 23. januára (TASR) - Španielski futsalisti vstúpili v piatok do európskeho šampionátu výhrou 4:1 nad domácim Slovinskom. Všetky štyri góly favorizovaných obhajcov bronzu padli už v prvom polčase. Na čele C-skupiny je tak Belgicko, ktoré zdolalo Bielorusko 4:0.
ME vo futsale
C-skupina (Ľubľana/Slov.)
Bielorusko - Belgicko 0:4 (0:1)
Slovinsko - Španielsko 1:4 (0:4)
