Španieli si na úvod C-skupiny poradili s domácim Slovinskom 4:1

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Slovinsko - Španielsko 1:4 (0:4).

Autor TASR
Ľubľana 23. januára (TASR) - Španielski futsalisti vstúpili v piatok do európskeho šampionátu výhrou 4:1 nad domácim Slovinskom. Všetky štyri góly favorizovaných obhajcov bronzu padli už v prvom polčase. Na čele C-skupiny je tak Belgicko, ktoré zdolalo Bielorusko 4:0.



ME vo futsale

C-skupina (Ľubľana/Slov.)

Bielorusko - Belgicko 0:4 (0:1)

Slovinsko - Španielsko 1:4 (0:4)
