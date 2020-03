Španieli špekulujú, že o víťazovi LM a EL rozhodne Final Four

Madrid 15. marca (TASR) - V súvislosti s prerušením európskych pohárových futbalových súťaží kvôli koronavírusu sa rozpútalo množstvo špekulácií. Podľa španielskeho denníka As vzíde víťaz Ligy majstrov z Final Four turnaja štyroch semifinalistov.



Finále je naplánované na 30. mája v Istanbule. Na rovnakom mieste by krátko predtým odohrali semifinále iba na jeden duel. Rovnaký model plánuje údajne Európska futbalová únia (UEFA) použiť aj v Európskej lige. Finále EL sa má hrať 27. mája v Gdansku.



V tejto chvíli však nie ja jasné, či bude možné kvôli pandémii odohrať osemfinálové a následne štvrťfinálové stretnutia LM aj EL. V LM zatiaľ odohrali štyri odvety osemfinále, z ktorých postúpili Atalanta Bergamo, RB Lipsko, Atletico Madrid a Paríž St. Germain. Súboje Juventus - Lyon (prvý zápas: 0:1), Manchester City - Real Madrid (2:1), Bayern Mníchov - Chelsea Londýn (3:0) a FC Barcelona - Neapol (1:1) odložili. V EL odohrali šesť prvých súbojov osemfinále, zápasy FC Sevilla - AS Rím a Inter Miláno - Getafe odložili. Rozhodnúť sa má v utorok na krízovom rokovaní. Informovala agentúra DPA.