Španieli sú prvými finalistami po víťazstve 2:1 nad Chorvátskom
Autor TASR
Ľubľana 4. februára (TASR) - Futsalisti Španielska sa stali prvými finalistami ME v Ľubľane. V stredajšom semifinálovom zápase zvíťazili nad Chorvátskom 2:1. V dueli o titul nastúpia proti lepšiemu zo súboja medzi Francúzskom a Portugalskom.
semifinále ME vo futsale v Ľubľane:
Chorvátsko - Španielsko 1:2 (0:2)
Góly: 36. Rivillos - 13. Gonzalez, 19. Mellado
