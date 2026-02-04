Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Španieli sú prvými finalistami po víťazstve 2:1 nad Chorvátskom

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Chorvátsko - Španielsko 1:2 (0:2)

Autor TASR
Ľubľana 4. februára (TASR) - Futsalisti Španielska sa stali prvými finalistami ME v Ľubľane. V stredajšom semifinálovom zápase zvíťazili nad Chorvátskom 2:1. V dueli o titul nastúpia proti lepšiemu zo súboja medzi Francúzskom a Portugalskom.



semifinále ME vo futsale v Ľubľane:

Chorvátsko - Španielsko 1:2 (0:2)

Góly: 36. Rivillos - 13. Gonzalez, 19. Mellado
