Španieli v šlágri E-skupiny remizovali s Nemeckom 1:1

Radosť hráčov Španielska po góle do siete Nemecka v dueli E-skupiny na MS 2022 v Katare, Al Khor 27. novembra 2022. Foto: TASR - AP

Fanúšik Nemecka pred nedeľným zápasom E-skupiny na futbalových majstrovstvách sveta 2022 v Katare, Al Khor 27. novembra 2022. Foto: TASR - AP

Nemec Jamal Musiala (vpravo) a Španiel Jordi Alba v súboji v nedeľnom zápase E-skupiny na futbalvoých MS 2022 v Katare, Al Khor 27. novembra 2022. Foto: TASR - AP

E-skupina - 2. kolo:



Španielsko - Nemecko 1:1 (0:0)



Góly: 62. Morata - 83. Füllkrug. ŽK: Busquets - Kehrer, Goretzka, Kimmich. Rozhodovali: Makkelie - Steegstra, de Vries (všetci Hol.), 68.895 divákov.



Španielsko: Simon - Carvajal, Rodri, Laporte, Alba (82. Balde) - Busquets - Gavi (66. Williams), Pedri - F. Torres (54. Morata), Asensio (66. Koke), Olmo



Nemecko: Neuer - Kehrer (70. Klostermann), Süle, Rüdiger, Raum (87. Schlotterbeck) - Goretzka, Kimmich - Gnabry (85. Hofmann), Gündogan (70. Sane), Musiala - Müller (70. Füllkrug)



tabuľka:



1. Španielsko 2 1 1 0 8:1 4



2. Japonsko 2 1 0 1 2:2 3



3. Kostarika 2 1 0 1 1:7 3



4. Nemecko 2 0 1 1 2:3 1

Al Chor 27. novembra (TASR) - V nedeľňajšom šlágri na futbalových MS v Katare remizovalo v E-skupine Španielsko s Nemeckom 1:1. Štvornásobní majstri sveta Nemci vyrovnali v 83. minúte, keď Niclas Füllkrug odpovedal na presný zásah ďalšieho striedajúceho hráča Alvara Moratu.Nemci sa otriasli po šokujúcej prehre 1:2 s Japonskom a ziskom bodu sa vrátili do boja o postup, hoci im pred záverečnými zápasmi v "éčku" patrí v tabuľke posledná štvrtá priečka. Španieli sú so štyrmi bodmi lídri zoskupenia, nasledujú trojbodové Japonsko a Kostarika.Vo štvrtok 1. decembra sú v jednotnom čase 20.00 SEČ na programe záverečné zápasy E-skupiny. Španielsko si zmeria sily s Japonskom, Nemcov čaká duel s Kostarikou.Nemci mali po prehre 1:2 s Japonskom nôž na krku a pokiaľ chceli pomýšľať na postup, nemohli si dovoliť ďalšie zaváhanie. Španieli vstupovali do zápasu naladení po demontáži Kostariky, ktorej nasúkali sedem gólov. Vysoký pressing robil Nemcom v prvom polčase veľké problémy a v 7. minúte pri nich stálo šťastie po delovke Olma, ktorú Neuer vytlačil na brvno. Španieli vďaka tradične vysokému percentu držania lopty vypojili súpera z hry, no sami sa príliš nehrnuli dopredu a tak sa na trávniku odohrával skôr taktický boj. V 22. minúte sa na ľavom krídle uvoľnil Alba a pravačkou tesne minul pravú žrď. Nemci sa dostali k slovu o tri minúty, po zlom odkope Simona sa zmocnil lopty Gnabry, ale aj on mal vychýlenú mušku. V 39. minúte sa podarilo skórovať hlavou Rüdigerovi, bol však v ofsajdovom postavení a rozhodca gól po porade s videorozhodcom neuznal. V závere polčasu vytvorili Španieli závar v pokutovom území, z ktorého však vyťažili iba roh.Nemci vstúpili do druhého polčasu aktívnejšie a v 57. minúte ich mohol dostať do vedenia Kimmich po laxnej rozohrávke súpera. V dobrej pozícii ho však vychytal Simon a odvrátil loptu na roh. Španieli vyčkávali na svoju príležitosť a tá prišla po hodine hry. Jordi Alba prihral cez Kehrera do šestnástky striedajúcemu Moratovi, ktorý sa presadil cez Süleho a šikovným tečom poslal loptu za chrbát Neuera - 1:0. Nemecký kouč sa snažil oživiť hru svojho tímu trojitým striedaní. V 73. minúte Sane pripravil tutovku Musialovi, ktorý však zoči-voči Simonovi zvolil pri streľbe silové riešenie a španielsky brankár jeho pokus rukou zneškodnil. Nemcom sa krátil čas na vyrovnanie, ale nepanikárili. Veľkú príležitosť nevyužili v 81. minúte po tom, ako Kimmich z priameho kopu spoza šestnástky trafil iba do múru. O dve minúty už im to vyšlo, Füllkrug v pokutovom území vzal loptu z nohy svojmu spoluhráčovi Musialovi a tvrdou strelou po pravej ruke Simona strelil vyrovnávajúci gól - 1:1. Nemci si vďaka nemu zachovali reálnu šancu na postup do osemfinále.