Španieli vedú v tenisovom semifinále nad Nemeckom 1:0
V druhom singli nastúpili proti sebe Jaume Munar a Alexander Zverev.
Autor TASR
Bologna 22. novembra (TASR) - Tenisti Španielska vedú v semifinále na finálovom turnaji Davisovho pohára v Bologni nad Nemeckom 1:0. O úvodný bod sa postaral Pablo Carreno Busta, ktorý zdolal Jana-Lennarda Struffa 6:4, 7:6 (6). V tajbrejku druhého dejstva odvrátil päť setbalov. V druhom singli nastúpili proti sebe Jaume Munar a Alexander Zverev.
