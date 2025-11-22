Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Španieli vedú v tenisovom semifinále nad Nemeckom 1:0

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V druhom singli nastúpili proti sebe Jaume Munar a Alexander Zverev.

Autor TASR
Bologna 22. novembra (TASR) - Tenisti Španielska vedú v semifinále na finálovom turnaji Davisovho pohára v Bologni nad Nemeckom 1:0. O úvodný bod sa postaral Pablo Carreno Busta, ktorý zdolal Jana-Lennarda Struffa 6:4, 7:6 (6). V tajbrejku druhého dejstva odvrátil päť setbalov. V druhom singli nastúpili proti sebe Jaume Munar a Alexander Zverev.



finálový turnaj Davisovho pohára v Bologni

semifinále:

Španielsko - Nemecko 1:0 po úvodnej dvojhre

Pablo Carreno Busta - Jan-Lennard Struff 6:4, 7:6 (6)
