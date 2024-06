Španieli vyhrali B-skupinu, De la Fuente: Náš najlepší výkon

Gelsenkirchen 21. júna (TASR) - Futbalisti Španielska zvládli aj druhý zápas na ME a zabezpečili si postup do osemfinále a prvenstvo v B-skupine. "La Furia Roja" zdolala vo štvrtkovom šlágri Taliansko 1:0 vďaka vlastnému gólu Riccarda Calafioriho a podľa trénera Luisa de la Fuenteho to bol najlepší výkon tímu pod jeho vedením. Stopercentnú bilanciu si chcú Španieli udržať aj proti Albánsku, obhajcovia titulu budú zrejme potrebovať na postup zo "skupiny smrti", ako ju nazvali médiá, aspoň remízu v záverečnom stretnutí proti Chorvátsku.



Španieli boli v Gelsenkirchene od úvodu aktívnejší a už v prvom polčase si vytvorili niekoľko šancí, no neboli presní vo finálnej fáze a súpera podržal brankár Gianluigi Donnarumma. Až v 55. minúte sa dočkali zaslúženej gólovej odmeny, keď si po prudkej prihrávke Nica Williamsa zrazil Calafiori loptu nešťastne do vlastnej brány. "Myslím si, že sme boli lepší vo všetkých smeroch. Som veľmi hrdý na výsledok a spôsob, akým sme vyhrali tento zápas, ale je to veľmi náročný turnaj. K Taliansku mám obrovský rešpekt, v stretnutí mali nejaké problémy, ale čiastočne preto, že sme hrali tak dobre," uviedol De la Fuente pre portál uefa.com. Oba tímy nastúpili proti sebe už na piatom kontinentálnom šampionáte za sebou a Španieli dosiahli štvrtý triumf.



Výsledok mohol byť aj jednoznačnejší, striedajúci Ayoze Perez dvakrát stroskotal na Donnarummovi. Po "obaľovačke" Williamsa v 71. minúte zachránilo Donnarummu brvno. "Mali sme dosť vyložených šancí, ale sme veľmi šťastní. Ukázali sme, že sme skvelý tím a dokážeme zdolať každého," povedal útočník Alvaro Morata. Španieli boli lepší v držaní lopty (57:43) a prevýšili súpera aj v ďalších štatistikách (20:4 na strely, na bránu 8:1).



Najlepším hráčom duelu bol Williams, ten sa vrátil aj k situácii, po ktorej bol blízko gólu: "V zápase Copa del Rey proti Osasune som premárnil dve veľké šance, čo naozaj bolelo, ale v tomto som urobil veľký mentálny pokrok. Stále tvrdo pracujem, pretože ak premeškáte jednu šancu, viete, že príde ďalšia." Po zápase ho okrem triumfu tešilo aj individuálne ocenenie: "Vždy som sníval o štarte na ME a o zisku ceny pre najlepšieho hráča. Myslím si, že je to môj najkompletnejší výkon za Španielsko a verím, že pomôžem tímu aj v ďalších stretnutiach. Spoluhráči mi v šatni tlieskali a rád by som sa im poďakoval za to, že mi pomohli." De la Fuente potešilo, že si mužstvo v predstihu zabezpečilo postup zo skupiny: "V ďalšom zápase urobíme nejaké zmeny v zostave a dáme príležitosť hráčom, ktorí hrali o niečo menej. Albánsko bude náročný súper." Španieli budú mať vďaka prvenstvu v skupine pred osemfinále deň voľna navyše: "Podľa mňa sú takéto malé detaily veľmi dôležité. Každá šanca na oddych pre hráčov je plus."



Taliani zaznamenali v 29. zápase v skupinovej fáze ME len štvrtú prehru. Podľa trénera Luciana Spallettiho dosiahol súper zaslúžené víťazstvo: "Okrem záverečných 20 minút sme neboli v hre. Vytvorili sme si niekoľko situácií, z ktorých sme mohli vyrovnať, ale oni boli oveľa lepší. Každý by chcel napodobniť Španielsko, pretože už dlho hrajú dobrý futbal." Nadviazal na neho obranca Andrea Cambiaso: "Bol to ťažký zápas. Španieli majú skvelý tím a ukázali, že sú silnejší ako my."



Napriek prehre má "squadra azzurra" pred záverečným duelom v skupine všetko vo vlastných rukách. Talianom stále patrí postupové druhé miesto pred Chorvátskom, ktoré bude ich súperom. Pred bronzovými medailistami z MS 2022 majú dvojbodový náskok. "Musíme zabudnúť na tento duel a sústrediť sa na ďalší. Potrebujeme sa dobre pripraviť a pokúsiť sa zvíťaziť," uviedol krídelník Mattia Zaccagni. Aj Donnarumma po stretnutí myslel už na dôležitý zápas s Chorvátmi: "Môžeme hrať oveľa lepšie a musíme to potvrdiť aj na ihrisku."