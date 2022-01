Španieli vykročili za obhajobou na ME triumfom nad Českom

Na snímke lavička Česka a jej tréner Rastislav Trtík (vľavo) v stretnutí E- skupiny na ME v hádzanej mužov Španielsko - Česko 13. januára 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke nástup reprezentácií Česka (vľavo) a Španielska pred stretnutím E-skupiny na ME v hádzanej mužov Španielsko - Česko 13. januára 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

ME 2022 v hádzanej mužov - štvrtok:

A-skupina (Debrecín):



Slovinsko - Severné Macedónsko 27:25 (13:10)



Najviac gólov: Dolenec 5, Blagotinšek 4 - G. Kuzmanoski 8, Taleski 5







C-skupina (Szeged):



Srbsko - Ukrajina 31:23 (17:11)



Najviac gólov: Kukič 7, Radivojevič 5 - Horiha 6, Kasaj 3







E-skupina (Bratislava):



Španielsko - Česko 28:26 (14:11)



Najviac gólov: Gurbindo Martinez 6, Gomez Abello 4 – Hrstka 6, Babák 5

Bratislava 13. januára (TASR) - Hádzanári Španielska úspešne vstúpili do bojov na ME na Slovensku a v Maďarsku. Obhajcovia titulu z rokov 2018 i 2020 triumfovali v prvom dueli E-skupiny v Bratislave nad Českom 28:26. Ďalšími účastníkmi skupiny sú vicemajstri sveta Švédsko a Bosna a Hercegovina, do hlavnej fázy postúpia dva tímy.Česi mali na bratislavskom štadióne Ondreja Nepelu lepší vstup do stretnutia, aj vďaka zákrokom brankára Tomáša Mrkvu viedli 4:2. Potom však prevzali iniciatívu Španieli, trojgólovou šnúrou odskočili súperovi zo 6:5 na 9:5 a neskôr si udržiavali náskok. Česko sa v druhom polčase dvakrát priblížilo na rozdiel jediného gólu (19:20 i 20:21), ale vyrovnať nedokázalo a obhajca si tak pripísal do tabuľky prvé dva body.Srbi si v C-skupine v Szegede poradili s Ukrajinou presvedčivo 31:23 a Slovinci zdolali v "áčku" v Debrecíne tím Severného Macedónska 27:25.