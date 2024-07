Španieli zdolali Francúzsko 2:1 a postúpili do finále

semifinále (Allianz Arena, Mníchov)



Španielsko - Francúzsko 2:1 (2:1)



Góly: 21. Yamal, 25. Olmo - 9. Kolo Muani. Rozhodcovia: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všetci Slov.), ŽK: Navas, Yamal - Tchouameni, Camavinga



Španielsko: Simon - Navas (58. Vivian), Nacho, Laporte, Cucurella - Rodri, Olmo (76. Merino), Fabian - Yamal (90.+4. Torres), Morata (76. Oyarzabal), Williams (90.+4. Zubimendi)



Francúzsko: Maignan - Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez - Kante (62. Griezmann), Tchouameni, Rabiot (62. Camavinga) - Dembele (79. Giroud), Kolo Muani (62. Barcola), Mbappe

Mníchov 9. júla (TASR) - Španielski futbalisti postúpili do finále na ME v Nemecku. V utorkovom semifinálovom zápase zdolali Francúzsko 2:1 a priamy boj o kontinentálny titul zvedú prvýkrát od roku 2012. Víťazný gól strelil v 25. minúte Dani Olmo a jeho spoluhráč Lamine Yamal sa stal najmladším strelcom v histórii európskych šampionátov. Španielsko čaká vo finále lepší z dvojice Holandsko a Anglicko.Francúzi strelil v semifinále prvý a jediný gól z hry na tomto šampionáte vďaka Randalovi Kolo Muanimu. Napriek tomu nezvládli prvý postup do finále od domácich ME 2016. Najprv ich zaskočil Yamal výstavnou strelou z diaľky a chvíľu na to nezvládli nápor z kraja šestnástky. Španieli sa dozvedia meno finálového súpera v stredu večer, samotný boj o titul je na programe v nedeľu 14. júla o 21.00 na olympijskom štadióne v Berlíne.Do zápasu vstúpili aktívnejšie Španieli, ktorí si aj vytvorili prvú šancu. Ruizov center však nenašiel v tretej minúte pred bránou exekútora. O chvíľu pohrozili Francúzi prihrávkou do behu na Mabppeho, s ktorou si ešte poradil Navas, no akciu v deviatej minúte už neustrážili. Demebele preniesol hru na ľavý roh šestnástky, odkiaľ Mbappe odcentroval k vzdialenejšej žrdi a prudkou hlavičkou zakončil Kolo Muani. Jeho tím mal ďalšiu príležitosť krátko pred štvrťhodinou hry po faule Navasa na Rabiota. Mbappe však trafil len múr a po chvíľkovom tlaku opäť iniciovali hru Španieli. V 21. minúte zaskočil celú francúzsku defenzívu Yamal, ktorý poslal spoza šestnástky výstavnú strelu k ľavej žrdi, od ktorej sa lopta odrazila do brány. O štyri minúty neskôr centroval Navas pred francúzsku bránu. S tým si ešte poradil Saliba, no lopta sa odrazila k Olmovi. Ten si obhodil Tchouameniho, dostal sa na hranicu päťky a s tečom Koundeho prekonal brankára Maignana.Prvá dramatická situácia prišla aj v druhom polčase na francúzskej polovici. Postavenie Maignana ďaleko od brány chcel využiť Williams, no brankár sa však rozbehol protihráčovi oproti, čistým sklzom mu vzal loptu a ešte zvládol aj rozohrať. O chvíľu poslal na druhej strane po rohovom kope prudkú hlavičku Tchouameni, no Simon zachoval rozvahu a s loptou si poradil. Krátko po hodine hry prišlo na francúzskej strane k trojitému striedaniu a tím trénera Deschampsa začal aktívnejšie pressovať. V tomto ohľade nezaostávali ani Španieli a tak sa oba tímy dokázali dostať pred súperovu bránu, no bez výraznejšej šance. Postupne prebrali opraty Francúzi a hra sa začala zároveň kúskovať. V 76. minúte prišlo k preskupeniu aj v španielskych radoch a nebezpečnej strele v podaní Yamala, opäť z diaľky. Mladý útočník tentokrát prestrelil a o päť minút mieril nad na druhej strane aj Mbappe. Ten strieľal z pokutového územia. Francúzi sa ešte dostali do brejku, ktorý zastavil aj za cenu žltej karty Yamal, a nevyťažili z následného priameho kopu. Pred Simonom ešte hlavičkoval Griezmann, no Španieli si už víťazstvo a postup ustrážili.