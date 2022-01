Hádzanári Španielska zdolali Rusko 26:25 a potvrdili post lídra

II. skupina (Bratislava):



Rusko - Španielsko 25:26 (11:12)



Najviac gólov: Santalov 6, Soroka 4 - Casado 7, Maqueda, Fernendez Perez a Marquez po 4

Tabuľka:



1. Španielsko 3 3 0 0 87:76 6



2. Nórsko 2 1 0 1 64:54 2



3. Švédsko 2 1 0 1 57:55 2



4. Nemecko 2 1 0 1 53:52 2



5. Rusko 3 1 0 2 71:77 2



6. Poľsko 2 0 0 2 54:72 0

Bratislava 21. januára (TASR) - Hádzanári Španielska majú aj po svojom piatom vystúpení na prebiehajúcich ME na Slovensku a v Maďarsku stopercentnú bilanciu. Obhajcovia titulu vyhrali v piatkovom dueli II. skupiny v Bratislave nad Ruskom tesne 26:25 a potvrdili post lídra tabuľky. Na konte majú šesť bodov a sľubnú pozíciu na postup do semifinále, kam sa prebojujú prvé dva tímy z oboch štvrťfinálových skupín.Rusi už nastúpili aj s Daniilom Šiškarjovom, ktorý mohol opustiť karanténu, a odštartovali lepšie - v úvode si vypracovali náskok 3:1. Španieli o chvíľu neskôr skóre otočili a duel mal vyrovnaný priebeh až do tesného polčasového vedenia 12:11 z pohľadu zlatých medailistov z dvoch predchádzajúcich európskych šampionátov. Rusi aj s podporou úspešných zákrokov brankára Viktora Kirejeva diktovali po zmene strán tempo a dostali sa až do štvorgólového náskoku (22:18). Španieli však zareagovali vyrovnaním na 23:23 a v dramatickej koncovke potvrdili úlohu favorita. Ruský tím dostal už po vypršaní hracieho času od rozhodcov na základe videa šancu hádzať sedemmetrový hod a vyrovnať, no Igor Soroka poslal loptu iba do ľavej žrde.