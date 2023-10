Španieli zdolali Škótov 2:0, Česi prehrali v Albánsku 0:3

7. kolo kvalifikácie ME 2024



A-skupina:



Španielsko - Škótsko 2:0 (0:0)



Góly: 74. Morata, 86. Sancet







Cyprus - Nórsko 0:4 (0:1)



Góly: 33. Sörloth, 65. a 72. Haaland, 81. Aursnes







1. Škótsko 6 5 0 1 12:3 15



2. Španielsko 5 4 0 1 18:3 12



3. Nórsko 6 3 1 2 11:8 10



4. Gruzínsko 5 1 1 3 5:13 4



5. Cyprus 6 0 0 6 2:21 0







D-skupina:



Chorvátsko - Turecko 0:1 (0:1)



Gól: 30. Yilmaz







Lotyšsko - Arménsko 2:0 (1:0)



Góly: 39. Ikaunieks, 68. Balodis, ČK: 53. Oss (Lot.) po 2. ŽK







1. Turecko 6 4 1 1 9:6 13



2. Chorvátsko 5 3 1 1 9:2 10



3. Arménsko 6 2 1 3 8:9 7



4. Wales 5 2 1 2 6:7 7



5. Lotyšsko 6 1 0 5 5:13 3







E-skupina:



Albánsko - Česko 3:0 (1:0)



Góly: 9. Asani, 51. a 73. Seferi, ČK: 40. Chytil (ČR) po 2. ŽK







Faerské ostrovy - Poľsko 0:2 (0:1)



Góly: 4. Szymanski, 65. Buksa, ČK: 49. Askham (Faer.)







1. Albánsko 6 4 1 1 11:3 13



2. Poľsko 6 3 0 3 8:8 9



3. Česko 5 2 2 1 7:5 8



4. Moldavsko 5 2 2 1 5:5 8



5. Faerské ostr. 6 0 1 5 2:12 1







I-skupina:



Andorra - Kosovo 0:3 (0:1)



Góly: 26. a 71. Rashica, 83. Zeqiri







Bielorusko - Rumunsko 0:0







Izrael - Švajčiarsko /ODLOŽENÉ/







1. Švajčiarsko 6 4 2 0 17:5 14



2. Rumunsko 7 3 4 0 9:4 13



3. Izrael 6 3 2 1 7:7 11



4. Kosovo 7 1 4 2 8:8 7



5. Bielorusko 7 1 2 4 4:11 5



6. Andorra 7 0 2 5 3:13 2

Bratislava 12. októbra (TASR) - Futbalisti Španielska zvíťazili vo štvrtkovom zápase 7. kola kvalifikácie ME 2024 nad Škótskom 2:0 a ostrovanov pripravili o prvé body v A-skupine. Albánsko sa priblížilo k postupu z E-skupiny po domácom triumfe nad Českom 3:0, Chorváti podľahli doma Turkom 0:1.Prvý polčas v Seville bol v réžii domácich hráčov, ktorí mali úvodnú šancu už v 2. minúte. Ferran Torres sa dostal k zakončeniu, no tesne minul. Španieli držali loptu a súpera k ničomu nepúšťali. Po polhodine mohol otvoriť skóre Mikel Merino, ale jeho strela sa odrazila od vzdialenejšej žrde a prešla popred bránkovú čiaru. Chvíľu na to dostal loptu do siete Alvaro Morata, no z ofsajdovej pozície. Hostia sa nedokázali presadiť a v závere polčasu prišli o kapitána Andrewa Robertsona, ktorý sa zranil. V druhom dejstve sa už tlačili dopredu aj Škóti a v 60. minúte dostali loptu do siete. Postaral sa o to Scott McTominay, ktorý zakrútil do bránky priamy kop z veľmi veľkého uhla. Do hry však vstúpil VAR a rozhodca Gözübüyük gól neuznal. O trinásť minút sa už skóre zmenilo, no na druhej strane. Jesus Navas odcentroval do vápna, kam si nabehol Alvaro Morata a hlavou poslal loptu k vzdialenejšej žrdi - 1:0. V 86. minúte poistil triumf domácich Oihan Sancet. Škótsko napriek prehre vedie tabuľku, na konte má 15 bodov, o tri viac ako Španieli, tí však majú zápas k dobru. Tretie je desaťbodové Nórsko, ktoré podľa očakávania vyhralo na Cypre 4:0. Dva góly strelil hviezdny útočník Erling Haaland. Domáci sú stále bez bodu.V D-skupine privítali Chorváti v Osijeku Turkov a po prvom polčase s nimi prehrávali 0:1. V 30. minúte našiel Salih Ozcan za obranou Barisa Yilmaza a ten spoza pokutového územia prehodil vybehnutého brankára. Gól následne odobril aj VAR. Domáci futbalisti len ťažko hľadali cestu k bránke súpera, turecká defenzíva hrala veľmi organizovane. Hostia si tesný náskok udržali až do konca a v tabuľke sa dostali na prvé miesto o tri body pred svojich súperov. Chorváti však odohrali o zápas menej. Hráči domáceho Lotyšska zvíťazili nad Arménskom 2:0 a pripísali si vôbec prvé body do tabuľky D-skupiny. Zároveň ukončili šesťzápasovú sériu prehier. Lotyši uspeli i keď hrali vyše 40 minút v oslabení. V závere prvého polčasu ich poslal do vedenia kapitán Janis Ikaunieks, no v 53. minúte musel ísť predčasne pod sprchy po druhej žltej karte Marcis Oss. Arméni presilovku nevyužili, naopak, v 68. minúte inkasovali druhý gól z kopačky Danielsa Balodisa. V drese hostí odohral 70. minút krídelník Slovana Bratislava Tigran Barseghjan. Arméni si nečakanou prehrou výrazne znížili šance na postup.Českí futbalisti prehrávali v Tirane už po deviatich minútach. Albánci získali loptu na poliacej čiare, podnikli rýchly protiútok a Jasir Asani skóroval strelou z diaľky a uhla. V 40. minúte prišlo ku spornej situácii, Česi po dlhom centri vyhrali tri hlavičkové súboje v šestnástke a na konci akcie dostal loptu do siete Mojmír Chytil. Podarilo sa mu to však ramenom či rukou. Rozhodcovia situáciu posúdili ako úmyselnú hru rukou a český útočník sa namiesto radosti z vyrovnávajúceho gólu musel porúčať z ihriska. Bola to totiž už jeho druhá žltá karta. Domáci v druhom polčase zužitkovali početnú výhodu a ďalšie dva góly pridal Taulant Seferi. Albánci tak vedú skupinu s 13 bodmi a v zostávajúcich dvoch zápasoch ich čakajú už len Moldavsko a Faerské ostrovy. Sú tak veľmi blízko k postupu. Ten sa o čosi vzdialil Čechom, ktorí s ôsmimi bodmi klesli na 3. miesto. Predbehlo ich Poľsko vďaka výhre na Faerských ostrovoch 2:0.V I-skupine vyhralo Kosovo v Andorre 3:0 a pripísalo si prvý triumf v kvalifikácii. V súboji Bieloruska s hosťujúcim Rumunskom sa zrodila bezgólová remíza. Stretnutie medzi Izraelom a Švajčiarskom (12. októbra) odložili na 15. novembra. Dôvodom je vojenský konflikt medzi Izraelom a militantným palestínskym hnutím Hamas, ktorý prepukol minulú sobotu ráno.