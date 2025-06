Španieli zdolali v semifinále Francúzsko 5:4, dvojgólový Yamal

Liga národov, Final Four 2024/2025



semifinále /Stuttgart/:



Španielsko - Francúzsko 5:4 (2:0)



Góly: 54. a 67. Yamal (prvý z 11 m), 22. N. Williams, 25. Merino, 55. Pedri – 59. Mbappé (z 11 m), 79. Cherki, 84. Vivian (vlastný), 90.+4 Kolo Muani. Rozhodovali: Oliver - Burt, Mainwaring (všetci Angl.), ŽK: Yamal, Gavi - Rabiot, T. Hernandez



Španielsko: Simon – Porro, Le Normand (77. Vivian), Huijsen, Cucurella – Merino (90.+1 Gavi), Zubimendi, Pedri (64. Ruiz) – Yamal, Oyarzabal (77. Omorodion), N. Williams (64. Olmo)



Francúzsko: Maignan – Kalulu (63. Gusto), Konate, Lenglet (72. L. Hernandez), T. Hernandez – Kone, Rabiot – Dembele (76. Kolo Muani), Olise (63. Cherki), Doue (63. Barcola) – Mbappe

Stuttgart 5. júna (TASR) - Futbalisti Španielska si tretíkrát za sebou zahrajú vo finále Ligy národov. Obhajcovia prvenstva vyhrali vo štvrtkovom druhom semifinále na záverečnom turnaji v Nemecku nad Francúzskom 5:4, dvoma gólmi k tomu prispel Lamine Yamal. V súboji o trofej nastúpia v nedeľu v Mníchove proti Portugalsku (21.00 h).Úradujúci majstri Európy viedli už po prvom polčase o dva góly, keď skórovali dvakrát v priebehu troch minút. Najskôr sa prudkou strelou zvnútra šestnástky pod brvno presadil Nico Williams, o chvíľu neskôr pridal druhý gól prízemnou strelou k bližšej žrdi Mikel Merino. Pri oboch góloch asistoval Mikel Oyarzabal. Po zmene strán Španieli pridali dva góly za necelé dve minúty - po nedovolenom zákroku Adriena Rabiota na Yamala v šestnástke sám faulovaný jedenástku premenil a Pedri vzápätí zvýšil už na 4:0. Súper hrozivé skóre skorigoval Mbappeho premenenou penaltou, no svoj druhý gól potom pridal Yamal. Posledné slovo mali v „prestrelke“ ešte trikrát Francúzi, keď vo svojom debute za národný tím skóroval striedajúci Rayan Cherki, vlastný gól si potom strelil Daniel Vivian a v nadstavení ešte znížil na 4:5 Randal Kolo Muani. Francúzi však už na senzačné vyrovnanie čas nemali a nenadviažu tak na svoj triumf v LN z roku 2021. O tretiu priečku zabojujú v nedeľu v Stuttgarte proti domácemu Nemecku (15.00 h).Súboj dvoch predchádzajúcich víťazov Ligy národov ponúkol od úvodných minút atraktívny ofenzívny mód. Španieli mali na začiatku opticky častejšie loptu, no prvé dve vážnejšie príležitosti išli na konto ich súpera. Už v 6. minúte Dembele vysunul Mbapppeho, ale jeho pokus o prihrávku prečítal brankár Simon. O šesť minút neskôr neprialo Francúzom šťastie, keď sa po signále z rohu dostal na hranici šestnástky k strele T. Hernandez, no trafil iba spojnicu španielskej brány. Na druhej strane už v polovici prvého dejstva vypukla gólová radosť - v 22. minúte Yamal potiahol loptu na pravej strane, posunul ju do šestnástky Oyarzabalovi, ktorý ju chrbtom k bránke udržal a šikovne posunul Williamsovi. Ten zblízka poslal loptu pod brvno a Španieli viedli. O tri minúty neskôr už mali k dobru dva góly, pretože Merino si vzduchom narazil loptu s Oyarzabalom a poslal ju po zemi presne vedľa Maignana - 2:0. Francúzi sa snažili o odpoveď, no Doue, Mbappe i Dembele postupne stroskotali na pozornom Simonovi. Krátko pred prestávkou mohlo byť preešte horšie, no gól Huijsena neplatil pre predchádzajúci ofsajd.Španieli pokračovali v spanilej jazde dvoma rýchlymi gólmi po zmene strán, ktoré padli v priebehu necelých dvoch minút. Rabiot zastavil v pokutovom území nedovolene Yamala, penaltový verdikt odobril aj VAR a sám faulovaný jedenástku bezpečne premenil. O chvíľu na to bolo už 4:0, keď Williams prihral do šestnástky Pedrimu a ten z piatich metrov krížnou strelou prekonal Maignana. Na druhej strane sa po necelej hodine hry presadil z bieleho bodu Mbappe, ktorého predtým v šestnástke nedovolene rukami zastavil Porro. Francúzska radosť netrvala dlho, pretože v 67. minúte sa druhýkrát v stretnutí presadil Yamal, na pravej strane šestnástky vystrelil v páde k vzdialenejšej žrdi na 5:1. Zdalo sa byť rozhodnuté, no Francúzi koncovku ešte zdramatizovali. Simonovi síce pomohla konštrukcia brány po strele Dembeleho, ale exportnou strelou ho v 79. minúte prekonal Cherki. V 84. minúte si dal vlastný gól po prihrávke z pravej strany Vivian a Kolo Muani v 94. minúte presnou hlavičkou zaznamenal kontaktný gól na 4:5. Španieli sa tak museli obávať o postup do posledných sekúnd, no tesné víťazstvo nakoniec ustrážili.