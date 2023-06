Španieli zdolali vo finále Ligy národov Chorvátov v rozstrele

Liga národov, Final Four 2022/2023



finále /Rotterdam/:



Chorvátsko - Španielsko 0:0 pp, 4:5 v rozstrele z 11 m



Rozstrel z 11 m: Vlašič 1:0, Joselu 1:1, Brozovič 2:1, Rodri 2:2, Modrič 3:2, Merino 3:3, Majer nedal, Asensio 3:4, Perišič 4:4, Laporte nedal, Petkovič nedal, Carvajal 4:5. Rozhodovali: Zwayer - Lupp, Achmüller (všetci Nem.), ŽK: Petkovič - Gavi, Nacho, Rodri.



Chorvátsko: Livakovič - Juranovič (112. Stanišič), Šutalo, Erlič, Perišič - Modrič, Brozovič, Kovačič - Pašalič (61. Petkovič), Kramarič (90.+1 Majer), Ivanušec (78. Vlašič)



Španielsko: Simon - Navas (97. Carvajal), Le Normand (78. Nacho), Laporte, Alba - Rodri, Ruiz (78. Merino) - Asensio, Gavi (87. Olmo), Pino (66. Fati) - Morata (66. Joselu)

Liga národov, prehľad doterajších víťazov (v zátvorke dejisko):



2019 – Portugalsko (Porto)



2021 – Francúzsko (Miláno)



2023 – Španielsko (Rotterdam)

Rotterdam 18. júna (TASR) - Futbalisti Španielska triumfovali v treťom ročníku Ligy národov UEFA. V nedeľňajšom finále v Rotterdame zdolali Chorvátov 5:4 v jedenástkovom rozstrele. V riadnom hracom čase a ani v predĺžení gól nepadol.Španieli vystriedali na tróne Francúzov, v premiérovom ročníku Ligy národov sa tešili z trofeje Portugalčania. Finále malo aj slovenskú stopu, v pozícii štvrtého rozhodcu bol Ivan Kružliak.Na treťom mieste skončili Taliani, ktorí v súboji o bronz na turnaji Final Four zvíťazili v Enschede nad domácim Holandskom 3:2. Zopakovali tak svoje umiestnenie spred dvoch rokov.Španieli boli v úvode aktívnejší, vysoko napádali a hrali s vysunutou obranu. Chorváti sa prezentovali pozornou defenzívou, no v 9. minúte urobil brankár Livakovič hrubú chybu, ktorú Morata nevyužil. Gól by však aj tak neplatil, pretože španielsky útočník bol v ofsajde. Krátko na to Gavi zobral loptu Erličovi, dostal sa do šestnástky, no namieril tesne vedľa ľavej žrde. Aj Chorváti sa postupne osmelili v útoku. Po dlhej prihrávke Šutala sa Kramarič v 23. minúte dostal za obranu súpera, ale nespracoval si dobre loptu a jeho strelu zblokoval Laporte. O osem minút neskôr poslal Modrič center do šestnástky, Perišič sa dostal k hlavičke, ale Simon z jeho pokusom nemal problém.Po prestávke začali lepšie Chorváti. Perišič sa uvoľnil na krídle a poslal center pred bránu, lopta sa dostala k Juranovičovi, no krížnou strelou netrafil priestor troch žrdí. V 57. minúte predviedli Španieli rýchlu kombináciu. Pino vysunul Albu, ktorý centrom našiel Asensia, ale ten hlavičkou minul. Fati sa v 84. minúte dostal do najväčšej šance duelu, keď mu Merino prihral do šestnástky, ale jeho pokus zneškodnil Perišič na bránkovej čiare.V úvode predĺženia si tímy dávali pozor na chyby. Majer sa však v 100. minúte dostal do úniku, Nacho však predviedol dôležitý obranný zákrok a zneškodnil jeho šancu. Na druhej strane sa mohol presadiť Olmo, ale prestrelil Livakovičovu bránu. Rozhodnúť musel až rozstrel a v ňom si lepšie počínali hráči Španielska. Na ich strane bol neúspešný iba Laporte, v tíme Chorvátska nepremenili svoje pokusy Majer a Petkovič. V šiestej sérii rozhodol o triumfe "La Furia Roja" Carvajal.