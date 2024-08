Španieli získali zlato, vo finále zdolali Francúzov 5:3 pp

futbal - muži - finále:



Francúzsko - Španielsko 3:5 pp (3:3, 1:3)



Góly: 11. Millot, 78. Akliouche, 90.+3 Mateta (z 11 m) - 18. a 25. F. Lopez, 100. a 120.+1 Camello, 28. Baena. Rozhodoval: Abatti (Braz.), ŽK: Kone, Bade - Bernabe, Baena, Miranda, Pacheco, Camello







Francúzsko: Restes – Sildillia (110. Cherki), Bade, Lukeba, Truffert (91. Locko) – Kone (106. Magassa) – Millot (77. Doue), Chotard (52. Akliouche) – Olise, Lacazette (52. Kalimuendo), Mateta



Španielsko: Tenas – Pubill (72. Sanchez), E. Garcia, Cubarsi, Miranda (98. Gutierrez) – Barrios, Baena (83. Turrientes) – Oroz, F. Lopez (72. Bernabe), S. Gomez – Ruiz (83. Camello)

prehľad olympijských víťazov od r. 2000:



2000 Kamerun



2004 Argentína



2008 Argentína



2012 Mexiko



2016 Brazília



2020 Brazília



2024 Španielsko







Paríž 9. augusta (TASR) - Futbalisti Španielska vyhrali olympijský turnaj v Paríži. V piatkovom finále v Parku princov zvíťazili nad domácim Francúzskom 5:3 po predĺžení. Bronzové medaily si vybojovali Maročania po triumfe 6:0 nad Egyptom.Africký zástupca sa teší z historicky prvej olympijskej medaily, nadviazal na vydarené účinkovanie na MS 2022 v Katare, kde obsadil štvrtú priečku. Španieli získali v mužskom futbalovom turnaji druhé zlato pod piatimi kruhmi, prvýkrát uspeli v roku 1992 na domácej pôde v Barcelone. Odvtedy až doteraz žiaden európsky zástupca nevyhral olympijský turnaj. Španieli majú z OH na konte aj tri striebra (1920, 2000, 2020) a potvrdili, že tento rok patrí im. Ich veľkoklub Real Madrid vyhral v júni Ligu majstrov a "La Furia Roja" sa v Nemecku stala majstrom Európy.Finálový duel pritom Španieli nezačali ideálne. V 11. minúte prehrávali po góle Millota, no následne prišli ich chvíle. Dvoma gólmi F. Lopeza a jedným Baenu odskočili súperovi na 3:1. Boli maximálne efektívni, keď na zvrat im stačili štyri strely na bránu. Francúzi sa po zmene strán tlačili do útoku a dočkali sa, keď Akliouche v 78. minúte strelil kontaktný gól a v nadstavenom čase vyrovnal z jedenástky Mateta. V predĺžení mali viac síl Španieli, o ich triumfe rozhodol dvoma gólmi striedajúci Camello.