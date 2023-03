Španieli zvíťazili nad Nórskom, Chorváti remizovali s Walesom

1. kolo kvalifikácie ME 2024:



A-skupina



Španielsko - Nórsko 3:0 (1:0)



Góly: 84. a 85. Joselu, 13. Olmo







Škótsko - Cyprus 3:0 (1:0)



Góly: 87. a 90.+3 McTominay, 21. McGinn, ČK: 90.+5 Ioannou (Cyprus) po druhej ŽK







D-skupina



Chorvátsko - Wales 1:1 (1:0)



Góly: 28. Kramarič - 90.+2 Broadhead







Arménsko - Turecko 1:2 (1:1)



Góly: 10. Kabak (vlastný) - 34. Kokcu, 63. Aktürkoglu







I-skupina



Andorra - Rumunsko 0:2 (0:1)



Góly: 35. Man, 50. Alibec, ČK: 61. Rebes (Andorra) po druhej ŽK







Bielorusko - Švajčiarsko 0:5 (0:2)



Góly: 4., 17. a 29. Steffen, 62. Xhaka, 65. Andouni







Izrael - Kosovo 1:1 (0:1)



Góly: 56. Peretz - 36. Dasa (vlastný)



Bratislava 26. marca (TASR) - Futbalisti Španielska úspešne vstúpili do kvalifikácie ME 2024. Pod vedením nového trénera Luisa de la Fuenteho zvíťazili v A-skupine nad Nórskom 3:0. Dva góly vsietil v premiére za národný tím striedajúci Joselu. Chorváti v D-skupine doma iba remizovali s Walesom 1:1, bod pre hostí zachránil v druhej minúte nadstaveného času Nathan Broadhead.Španieli začali v Malage aktívne a ich tlak zúročil v 13. minúte Dani Olmo, ktorý sklepol do brány strelu Alejandra Baldeho. Nóri mohli vyrovnať Alexandrom Sörlothom, no Kepa Arrizabalaga jeho pokus vyrazil na roh. Útočník San Sebastianu nevyužil ani ďalšiu tutovku, keď zblízka prestrelil bránu. V závere prišli veľké chvíle reprezentačného debutanta Joselua, ktorý strelil v priebehu minúty dva góly. Nórom pre zranenie chýbal kanonier Erling Braut Haaland.V úvodnom zápase "áčka" zvíťazili Škóti nad Cyprom 3:0. V glasgowskom Hampden Parku sa ujali vedenia zásluhou Johna McGinna, ktorý v 21. minúte strelou zblízka prekonal Dimitrisa Dimitrioua. V závere sa dvakrát presadil Scott McTominay.Chorváti mali v Splite od začiatku územnú prevahu, ktorú v 28. minúte zužitkoval Andrej Kramarič. Zbavil sa Neca Williamsa a strelou spoza šesnástky prekonal Dannyho Warda. "Vatreni" nevyužili ďalšie šance a v závere pykali, keď Broadhead prvou waleskou strelou do priestoru domácej brány vyrovnal na 1:1.V prvom zápase "déčka" uspeli Turci v Jerevane na pôde domáceho Arménska 2:1. Hostí nezlomil rýchly vlastný gól a podarilo sa im otočiť skóre, o zisku troch bodov rozhodol v 63. minúte Kerme Aktürkoglu.Švajčiari V dueli I-skupiny deklasovali na neutrálnej pôde v Novom Sade Bielorusko 5:0. Helvéti rozhodli o osude stretnutia už v úvodnej polhodine, keď Renato Steffen zaznamenal hetrik, ďalšie góly pridali po zmene strán Grant Xhaka a Zeki Andouni. V ďalších zápasoch skupiny Izrael doma remizoval s Kosovom 1:1 a Andorra prehrala s Rumunskom 0:2.