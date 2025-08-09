< sekcia Šport
Španielka Badosová sa odhlásila z US Open, nahradí ju Teichmannová
Posedný grandslam roka 2025 sa začne 24. augusta a vyvrcholí 7. septembra.
Autor TASR
New York 8. augusta (TASR) - Španielska tenistka Paula Badosová sa odhlásila z grandslamového turnaja US Open. Na kurtoch sa neobjavila od 30. júna, keď prehrala v 1. kole Wimbledonu s Katie Boulterovou a následne ju trápilo zranenie chrbta.
O neúčasti Badosovej informovala Americká tenisová asociácia a uviedla, že ju nahradí Jil Teichmannová. Posedný grandslam roka 2025 sa začne 24. augusta a vyvrcholí 7. septembra.
O neúčasti Badosovej informovala Americká tenisová asociácia a uviedla, že ju nahradí Jil Teichmannová. Posedný grandslam roka 2025 sa začne 24. augusta a vyvrcholí 7. septembra.