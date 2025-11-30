< sekcia Šport
Španielky a Nemky si vybojovali prvenstvo v základnej skupine na MS
V prvom nedeľnom súboji v rámci E-skupiny vyhrali Rakúšanky nad Argentínou 27:23 a po dvoch výhrach majú tiež istý postup.
Autor TASR
Rotterdam 30. novembra (TASR) - Hádzanárky Faerských ostrovov si pri svojej premiérovej účasti na MS vybojovali postup do hlavnej fázy. Po piatkovom víťazstve nad Španielkami (27:25) zdolali reprezentantky historicky najmenšej krajiny na šampionáte v nedeľnom dueli D-skupiny aj Paraguaj 36:25. Z „déčka“ pôjde do hlavnej fázy z 1. miesta Španielsko, ktoré výhrou 31:26 nad Čiernou Horou zároveň uzavrelo skupinu v nemeckom Trieri.
V priamom súboji o tretiu postupovú priečku z „céčka“ sa viac darilo Islanďankám. Tie si v Stuttgarte poradili s hráčkami Uruguaja 33:19. Island si pripísal prvú výhru. O lídrovi rozhodol posledný zápas C-skupiny medzi Nemeckom a Srbskom, v ktorom Nemky uspeli 31:20.
Poľsko v F-skupine zdolalo Tunisko 29:26 a po druhej výhre na šampionáte si v predstihu zabezpečilo postup. V rámci prvej časti turnaja ich čaká ešte utorkový súboj proti obhajkyniam z Francúzska. Tie si v holandskom meste s-Hertogenbosch poradili s Číňankami 47:21 a sú na čele skupiny.
V prvom nedeľnom súboji v rámci E-skupiny vyhrali Rakúšanky nad Argentínou 27:23 a po dvoch výhrach majú tiež istý postup.
V priamom súboji o tretiu postupovú priečku z „céčka“ sa viac darilo Islanďankám. Tie si v Stuttgarte poradili s hráčkami Uruguaja 33:19. Island si pripísal prvú výhru. O lídrovi rozhodol posledný zápas C-skupiny medzi Nemeckom a Srbskom, v ktorom Nemky uspeli 31:20.
Poľsko v F-skupine zdolalo Tunisko 29:26 a po druhej výhre na šampionáte si v predstihu zabezpečilo postup. V rámci prvej časti turnaja ich čaká ešte utorkový súboj proti obhajkyniam z Francúzska. Tie si v holandskom meste s-Hertogenbosch poradili s Číňankami 47:21 a sú na čele skupiny.
V prvom nedeľnom súboji v rámci E-skupiny vyhrali Rakúšanky nad Argentínou 27:23 a po dvoch výhrach majú tiež istý postup.
Hádzaná-ženy - MS:
C-skupina (Stuttgart/Nem.):
Island - Uruguaj 33:19 (16:13)
Nemecko - Srbsko 31:20 (17:10)
D-skupina (Trier/Nem.):
Faerské ostrovy - Paraguaj 36:25 (17:7)
Čierna Hora - Španielsko 26:31 (11:15)
E-skupina (Rotterdam/Hol.):
Rakúsko - Argentína 27:23 (12:12)
F-skupina ('s-Hertogenbosch/Hol.):
Poľsko - Tunisko 29:26 (13:13)
Čína - Francúzsko 21:47 (12:26)
C-skupina (Stuttgart/Nem.):
Island - Uruguaj 33:19 (16:13)
Nemecko - Srbsko 31:20 (17:10)
D-skupina (Trier/Nem.):
Faerské ostrovy - Paraguaj 36:25 (17:7)
Čierna Hora - Španielsko 26:31 (11:15)
E-skupina (Rotterdam/Hol.):
Rakúsko - Argentína 27:23 (12:12)
F-skupina ('s-Hertogenbosch/Hol.):
Poľsko - Tunisko 29:26 (13:13)
Čína - Francúzsko 21:47 (12:26)