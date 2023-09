Španielky naďalej bojkotujú reprezentáciu, RFEF odložila nomináciu

Madrid 16. septembra (TASR) – Nová trénerka španielskych futbalistiek Montse Tomeová odložila oznámenie svojej prvej nominácie pred Ligou národov. Väčšina tímu majsteriek sveta naďalej bojkotuje účasť v reprezentácii. K tomuto kroku pristúpili po kauze medzi bývalým prezidentom Španielskej futbalovej federácie (RFEF) Luisom Rubialesom a hráčkou Jennifer Hermosovou, ktorú funkcionár pobozkal po finále MS na pery.



RFEF oznámila odloženie tlačovej konferencie dvadsať minút pred jej začiatkom. Tomeová mala oznámiť nomináciu pred nastávajúcimi zápasmi Ligy národov na pôde Švédska (22.9.) a proti Švajčiarsku (26.9.). Podľa španielskeho športového práva sú pritom športovci povinní prijať nomináciu do národného tímu, pokiaľ nenastanú okolnosti, pre ktoré nie sú schopní hrať – napríklad zranenie. Hráčky žiadajú po odstúpení prezidenta i bývalého trénera Jorgeho Vildu aj výraznú obmenu realizačného tímu – chcú v ňom výraznejšie zastúpenie žien.



Samotný Rubiales poprel v piatok akékoľvek pochybenie pred najvyšším španielskym súdom. Funkcionár trval na tom, že bozk bol konsenzuálny. To Hermosová poprela a povedala, že federácia na ňu a jej rodinu tlačila, aby prejavila prezidentovi podporu bezprostredne po škandále. Štátni zástupcovia požiadali sudcu, aby zvážil vydanie zákazu priblížiť sa na vzdialenosť menšiu ako 500 metrov k Hermosovej. Zároveň aj povinnosť dostaviť sa na úrad každých 15 dní, aby sa zabezpečilo, že neutečie z krajiny. Rubiales oznámil odstúpenie v nedeľu, Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) ho suspendovala ešte 27. augusta.



RFEF v reakcii na škandál prepustila aj reprezentačného trénera Vildu, ktorý má blízko ku kritizovanému prezidentovi. Vildu odvolalo nové vedenie federácie, ktoré sa sformovalo po odchode Rubialesa. Zároveň zverejnilo ospravedlnenie hráčkam národného tímu za "neprijateľné správanie nášho najvyššieho zástupcu". Dočasný šéf zväzu Pedro Rocha vo vyhlásení uviedol, že Rubialesov bozk Hermosovej poškodil povesť a medzinárodnú prestíž španielskej spoločnosti a ženského športu. Táto kauza môže krajine uškodiť v boji u usporiadanie MS 2030, o ktoré sa Španieli uchádzajú spoločne s Portugalskom a Ukrajinou.



V Španielsku minulý rok sprísnili zákon týkajúci sa sexuálnych útokov. Podľa prokuratúry hrozí Rubialesovi v prípade dokázania viny peňažná pokuta alebo trest väzenia od jedného až do štyroch rokov. Nový zákon odstránil rozdiel medzi "sexuálnym obťažovaním" a "sexuálnym útokom", trestá každý sexuálny akt, na ktorý jedna strana nedala súhlas.