Španielky obhájili titul v Lige národov, Nemky zdolali 3:0

Španielske futbalistky obhájili na domácej pôde v Madride titul v Lige národov UEFA. Foto: TASR/AP

Aj bez svojej najväčšej opory, zranenej Aitany Bonmatiovej z FC Barcelona, preklopili duel na svoju stranu v záverečnej polhodine.

Autor TASR
Madrid 2. decembra (TASR) - Španielske futbalistky obhájili na domácej pôde v Madride titul v Lige národov UEFA. Úradujúce majsterky sveta zdolali v utorkovej odvete finále Nemky 3:0, pričom prvý zápas sa skončil bezgólovou remízou. Aj bez svojej najväčšej opory, zranenej Aitany Bonmatiovej z FC Barcelona, preklopili duel na svoju stranu v záverečnej polhodine. Dvakrát sa presadila spoluhráčka Bonmatiovej Claudia Pinová.



futbal-ženy - finále Ligy národov UEFA

odveta:

Španielsko - Nemecko 3:0 (0:0)

Góly: 61. a 74. Pinová, 68. Lopezová

/prvý zápas 0:0, titul získalo Španielsko/
