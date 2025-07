Španielky postúpili do finále ME po víťazstve nad Nemeckom 1:0 pp

futbal-ženy - ME - semifinále:



Nemecko - Španielsko 0:1 po predĺžení (0:0)



Gól: 113. Bonmatiová

Zürich 23. júla (TASR) - Futbalistky Španielska postúpili do finále ME vo Švajčiarsku. Úradujúce svetové šampiónky vyhrali v stredajšom druhom semifinále v Zürichu nad Nemeckom 1:0 po predĺžení a v súboji o zlato sa stretnú s obhajkyňami titulu Angličankami.Španielky sa vo finále európskeho šampionátu predstavia prvýkrát v histórii. V semifinále boli favoritky, ale napriek hernej i streleckej prevahe dlho nevedeli nájsť recept na nemeckú defenzívu. V riadnom čase sa duel skončil bez gólov, v predĺžení rozhodla o postupe Španielok v 113. minúte Aitana Bonmatiová z FC Barcelona. Nemky, ktoré majú na konte rekordných osem titulov z ME, tak neobhája striebro spred troch rokov.Finále v Bazileji je na programe v nedeľu o 18.00 h.