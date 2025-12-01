Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Španielky vo finálovej odvete proti Nemecku bez Bonmatiovej

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Trojnásobná držiteľka Zlatej lopty si na nedeľnom tréningu zlomila nohu.

Autor TASR
Madrid 1. decembra (TASR) - Futbalistky Španielska sa v utorkovej odvete finále Ligy národov proti Nemecku budú musieť zaobísť bez opory tímu Aitany Bonmatiovej z FC Barcelona. Trojnásobná držiteľka Zlatej lopty si na nedeľnom tréningu zlomila nohu. Prvý duel sa v piatok v Nemecku skončil nerozhodne 0:0.

„Je to pre nás obrovská strata,“ povedala k zraneniu Bonmatiovej trénerka španielskeho tímu Sonia Bermudezová deň pred odvetou v Madride. „Dúfame, že sa čo najskôr uzdraví. Chceme sa v utorok pobiť o víťazstvo a venovať ho zraneným hráčkam. Aitana chcela byť s nami pri tom, ale musíme uprednostniť jej zdravie.“

Španielky obhajujú prvenstvo z predchádzajúcej edície ženskej Ligy národov, pripomenula agentúra AP.
