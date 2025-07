Španielky zdolali domáce Švajčiarky 2:0, postúpili do semifinále

futbal-ženy - ME - štvrťfinále:



Španielsko - Švajčiarsko 2:0 (0:0)

Góly: 66. del Castillová, 71. Pinová



Bern 19. júla (TASR) - Futbalistky Španielska postúpili do semifinále majstrovstiev Európy vo Švajčiarsku. Úradujúce majsterky sveta zdolali v piatkovom štvrťfinálovom zápase v Berne domáce reprezentantky 2:0, hoci nepremenili dva pokutové kopy. V súboji o postup do finále narazia na víťazky duelu Francúzsko - Nemecko (v sobotu o 21.00 h).Španielky mohli pred 30-tisícovou kulisou na Wankdorfstadione viesť už od 9. minúty, Mariona Caldenteyová kopala penaltu, no z bieleho bodu netrafila bránu. Favoritky rozhodli o svojom triumfe po hodine hry, keď v priebehu piatich minút skórovali Athenea del Castillová a Claudia Pinová. V 88. minúte mohla zvýšiť Alexia Putellasová, ale takisto nepremenila jedenástku. Španielky tak môžu stále snívať o zisku prvého titulu na ME, ich doterajším maximom z európskych šampionátov je bronz z roku 1997.