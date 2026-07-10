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Španielky získali piaty titul za sebou, vo finále zdolali Nemky
Autor TASR
Sarajevo 10. júla (TASR) - Futbalistky Španielska do 19 rokov obhájili titul majsteriek Európy, keď vo finále šampionátu v Bosne a Hercegovine zdolali Nemecko 1:0. Vybojovali si tak rekordný ôsmy titul v histórii súťaže a zároveň piaty za sebou. Jediný gól finálového stretnutia strelila v 60. minúte Irune Doradová z Realu Madrid.
ME žien do 19 rokov - finále:
Nemecko - Španielsko 0:1 (0:0)
Gól: 60. Doradová
Nemecko - Španielsko 0:1 (0:0)
Gól: 60. Doradová