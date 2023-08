Španielky zvíťazili vo finále nad Angličankami 1:0

MS žien finále (Sydney):



Španielsko – Anglicko 1:0 (1:0)



Gól: 29. Carmonová, ŽK: Paralluelová - Hempová. Rozhodovali: Pensová – Mayová, Nesbittová (všetky USA), 75.784 divákov



Španielsko: Collová – Batlleová, Paredesová, Codinová (73. Andresová), Carmonová – Abelleirová, Bonmatiová, Hermosová – Redondová (60. Hernandezová, Paralluelová, Caldenteyová (90. Caldenteyová)



Anglicko: Earpsová – Carterová, Brightová, Greenwoodová – Bronzeová, Stanwayová, Walshová, Tooneová (87. Engladová), Dalyová (46. Kellyová) – Russová (46. Jamesová), Hempová

Sydney 20. augusta (TASR) - Futbalistky Španielska sa stali novými majsterkami sveta. V nedeľňajšom finálovom zápase 9. MS zdolali Angličanky 1:0 a získali premiérovo zlaté medaily. Autorkou víťazného gólu bola v 29. minúte kapitánka Olga Carmonová.Španielky sa stali v austrálskom Sydney piatymi víťazkami MS, štyrikrát triumfovali USA, dva tituly zaznamenali Nemky a po jednom zlate získali Nórky a Japonky.Prvú veľkú príležitosť vo finálovom stretnutí mali v 16. minúte Angličanky. V šestnástke vystrelila Hempová, ktorej pokus skončil na brvne. Už o pár sekúnd mali ešte väčšiu šancu Španielky. Centrovaná lopta prepadla až zadnú žrď, kde dobiehala Redondová, pred ktorou bola prázdna brána, no španielska útočníčka mierila priamo do brankárky Earpsovej. Aktívnejšie Španielky sa napokon dočkali v 29. minúte, keď strelou na vzdialenejšiu žrď otvorila skóre kapitánka Carmonová. Španielsko mohlo viesť do prestávky rozdielom dvoch gólov, keď sa v nadstavenom čase strela Paralluelovej obtrela o žrď.Po zmene strán opäť podržala Angličanky Earpsová, ktorá sa musela natiahnuť za presne umiestneným pokusom Caldenteyovej. Po hodine hry čelila Earpsová aj pokutovému kopu po ruke Walshovej. Loptu si postavila na biely bod Hermosová, svoj pokus však nekopla ideálne, navyše Earpsová vystihla smer strely a penaltu zneškodnila. Angličanky mali k dispozícii až 13 nadstavených minút na vyrovnanie, no súvislejší tlak si nedokázali vypracovať a Španielky sa tešili zo zisku premiérového titulu.