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Španielom telefonicky gratuloval k postupu kráľ Filip VI.
Kráľovská rodina zverejnila na sociálnej sieti X video, kde vidieť, ako sa kráľ Filip VI., jeho manželka Letizia a ich dcéry Leonor so Sofiou tešia z postupu a objímajú po záverečnom hvizde.
Autor TASR
Arlington 15. júla (TASR) - Španielskym futbalovým reprezentantom zavolal po postupe do finále majstrovstiev sveta samotný kráľ Filip VI. Kráľovská rodina tiež na sociálnej sieti zverejnila video, ako spolu sleduje zápas a fandí.
„La Furia Roja“ zdolala v utorkovom semifinále v Arlingtone Francúzsko 2:0 gólmi Mikela Oyarzabala z pokutového kopu a Pedra Porra. „Sme veľmi hrdí na to, že nám zavolal náš kráľ a že sme mohli priniesť ľuďom v uliciach takú radosť,“ uviedol tréner tímu Luis de la Fuente po druhom postupe Španielska do finále MS v histórii.
Kráľovská rodina zverejnila na sociálnej sieti X video, kde vidieť, ako sa kráľ Filip VI., jeho manželka Letizia a ich dcéry Leonor so Sofiou tešia z postupu a objímajú po záverečnom hvizde. „Opäť ste ukázali, prečo ste jedným z najväčších národných tímov sveta. Teraz, keď za vami stojí celá krajina, nastal čas bojovať o titul. Ďakujeme, že ste nám umožnili užiť si túto cestu. Poďme na to,“ píše sa v príspevku.
Španielom zagratuloval aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. „Gratulujem Španielsku k postupu. Ďakujem 'Les Bleus', že odhodlane reprezentovali naše farby. Dnešná prehra bolí, ale tento tím je mladý a má pred sebou sľubnú budúcnosť,“ citovala z jeho vyjadrenia na X agentúra DPA. Úradujúci majstri Európy narazia v nedeľnom súboji o titul na úspešnejšieho z dvojice Anglicko - Argentína, Francúzi si v sobotu zahrajú o bronz proti zdolanému.
„La Furia Roja“ zdolala v utorkovom semifinále v Arlingtone Francúzsko 2:0 gólmi Mikela Oyarzabala z pokutového kopu a Pedra Porra. „Sme veľmi hrdí na to, že nám zavolal náš kráľ a že sme mohli priniesť ľuďom v uliciach takú radosť,“ uviedol tréner tímu Luis de la Fuente po druhom postupe Španielska do finále MS v histórii.
Kráľovská rodina zverejnila na sociálnej sieti X video, kde vidieť, ako sa kráľ Filip VI., jeho manželka Letizia a ich dcéry Leonor so Sofiou tešia z postupu a objímajú po záverečnom hvizde. „Opäť ste ukázali, prečo ste jedným z najväčších národných tímov sveta. Teraz, keď za vami stojí celá krajina, nastal čas bojovať o titul. Ďakujeme, že ste nám umožnili užiť si túto cestu. Poďme na to,“ píše sa v príspevku.
Španielom zagratuloval aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. „Gratulujem Španielsku k postupu. Ďakujem 'Les Bleus', že odhodlane reprezentovali naše farby. Dnešná prehra bolí, ale tento tím je mladý a má pred sebou sľubnú budúcnosť,“ citovala z jeho vyjadrenia na X agentúra DPA. Úradujúci majstri Európy narazia v nedeľnom súboji o titul na úspešnejšieho z dvojice Anglicko - Argentína, Francúzi si v sobotu zahrajú o bronz proti zdolanému.