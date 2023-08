Španielske futbalistky zvládli infarktový záver a postúpili do finále

MS žien - semifinále:



Španielsko – Švédsko 2:1 (0:0)



Góly: 81. Paralluelová, 89. Carmonová - 88. Blomqvistová

Auckland 15. augusta (TASR) – Španielske futbalistky postúpili v utorok do finále majstrovstiev sveta v Austrálii a na Novom Zélande. V semifinálovom dueli v Aucklande zdolali Švédsko 2:1 a v nedeľu zabojujú o titul proti víťazovi zápasu medzi Austráliou a Anglickom.Duel ponúkol v celom svojom priebehu množstvo akcie a šancí, no družstvá nedokázali dlho skórovať. Prvý gól padol až v 81. minúte, keď Salma Paralluelová poslala loptu cez dve obrankyne k vzdialenejšej žrdi. Po ukážkovej akcii vyrovnala Rebecka Blomqvistová, no jej tím udržal nerozhodný stav len krátko. O minútu neskôr strelila Olga Carmonová z hranice šestnástky výstavný "angličák" a rozhodla o triumfe Španielska.Druhý semifinálový duel medzi domácou Austráliou a úradujúcimi majsterkami Európy z Anglicka je na programe v stredu o 12.00 SELČ. Šampionát prekonáva rekordy v sledovanosti a tento rok spozná nové majsterky sveta. Titul majú doposiaľ na konte USA (4), Nemecko (2), Nórsko (1) a Japonsko (1).