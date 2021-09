Španielske médiá špekulujú o menách Koemanových nástupcov v Barcelone

Barcelona 23. septembra (TASR) - Holandského trénera Ronalda Koemana by vo futbalovom klube FC Barcelona mohli vymeniť bývalí hráči Kataláncov Xavi Hernandez či Thierry Henry. Špekulujú o tom španielske médiá.



Päťdesiatosemročný Koeman sa dva dni po domácej ligovej remíze 1:1 s Granadou postaral o pozornosť. Holanďan sa na tlačovej konferencii pred štvrtkovým stretnutím s Cadizom obmedzil na prečítanie vyhlásenia a nepripustil otázky novinárov. Barcelona je po štyroch kolách nového ročníka najvyššej súťaže na ôsmom mieste a v Lige majstrov sa po domácej prehre s Bayernom v základnej E-skupine dostala pod silný tlak.



Periodikum Mundo Deportivo tak prišlo so špekuláciou, že nástupcom súčasného trénera by sa mohol stať 41-ročný Xavi, ktorý momentálne vedie katarský Al-Sadd Sport Club. Bývalý španielsky reprezentant je ikonou "Barcy", dres ktorej obliekal 24 rokov. Denník Marca zasa prišiel s informáciou, že Koemana by mohli nahradiť Henry či Španiel Robert Martinez, ktorý momentálne vedie belgickú reprezentáciu. Informovala agentúra DPA.