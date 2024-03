Ancelotti čelí v Španielsku obvineniam z daňových podvodov

Madrid 6. marca (TASR) - Španielske úrady obvinili talianskeho futbalového trénera Carla Ancelottiho z daňových podvodov. Kormidelníkovi Realu Madrid za ne hrozí odňatie slobody na štyri roky a deväť mesiacov. Podľa agentúry AP mal spreneveriť jeden milión eur.



Ancelotti mal počas svojho prvého stintu so španielskym veľkoklubom (2013-2015) používať fiktívne spoločnosti na utajenie časti svojich príjmov. Podľa zámorských médií mal priznať len príjmy zo strany Realu Madrid a zatajiť tie za imidžové práva.



Talian mal využívať spoločnosti so sídlom mimo Španielska, ktoré oficiálne nevykazovali žiadnu ozajstnú činnosť. Ani on ani jeho spoločnosti tak nemuseli platiť dane z vysokých finančných zárobkov získaných v krajine.



Šesťdesiatštyriročný Ancelotti patrí k najslávnejším trénerom na svete. Medzi jeho najväčšie úspechy patria štyri tituly v Lige majstrov s AC Miláno (2003, 2007) a Realom Madrid (2014, 2022). Okrem týchto klubov získal minimálne jednu trofej aj v Juventuse Turín, Chelsea, Paríži Saint-Germain a Bayerne Mníchov.



Španielskym futbalom v minulosti otriasalo niekoľko podobných škandálov. Niekdajší madridský tréner Jose Mourinho dostal jednoročný podmienečný trest po tom, ako sa v roku 2019 priznal k daňovému podvodu. Z rovnakých prečinov úrady uznali vinných aj Lionela Messiho a Cristiana Ronalda. Nikto z nich však neskončil vo väzení.